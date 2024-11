Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyete geçti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (ETÜ) 14 yıllık çalışmaları sonucu geliştirilen 5 kubit kuantum bilgisayarı, karmaşık algoritmaların hızla işlenmesi, güvenli veri şifreleme sistemleri ve stratejik teknolojilerin yanı sıra iklim ve doğal afet simülasyonlarına ilişkin çalışmalarda da kullanılabilecek.Sürekli gelişime açık olacak şekilde tasarlanan bilgisayarın sadece teknolojik bağımsızlık açısından değil, Türkiye'nin kuantum teknolojileri ekosistemine liderlik etme hedefi açısından da kritik bir adım olduğu vurgulanıyor.Yapay zekâdan savunma sanayiine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek olan tarihi proje, Türk bilim dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) düzenlenen tanıtım törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada söz konusu teknolojiye sahip çok az ülke bulunduğuna dikkat çekerek, "UNESCO tarafından ilan edilen '2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı'na büyük bir inanç ve güçlü adımlarla hazırlanıyoruz. Bu dönemde, uluslararası işbirliği fırsatlarının artacağına ve Türkiye'nin bilimsel liderliğini güçlendireceğine inanıyoruz. Benim için ayrıca anlamlı bir gün; çünkü Kalkınma Bakanı olduğum dönemde TOBB ETÜ Hidro Merkezi'nin kuruluşuna destek vermiştik" şeklinde konuştu.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleri ile ASELSAN ve TOBB ETÜ tarafından kurulacak Süperiletken Çip Üretimevi ile daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlar geliştirilebileceğini söyledi.Hisarcıklıoğlu, "Şu an dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip yalnızca 15 ülke bulunmaktadır. Kuantum bilgisayarlar, hesaplama gücünü klasik bilgisayarların ötesine taşıyan, geleceği şekillendiren bir teknolojidir. Süper bilgisayarlarda bile on yıllar süren işlemleri dakikalar içinde çözme potansiyeline sahiptir. Bu teknoloji, kriptografi, yapay zekâ, ilaç geliştirme, enerji optimizasyonu ve iklim modelleme gibi alanlarda çığır açacak çözümler sunuyor. TOBB'un 2 milyon üyesi, bu ekosistemin bir parçası olmaya hazırdır" bilgisini paylaştı.bilgisayarlar, süper bilgisayarların bile on yıllar içinde yapabildiği işlemleri dakikalar içerisinde çözebiliyor. Bu özellik, savunma sanayiinden yapay zekâya, iklim simülasyonlarından ilaç sektörüne kadar geniş bir yelpazedeki tüm projelerin çarpıcı şekilde hızlanmasına ve daha kısa sürede tamamlanmasına vesile olacak. QuanT'ın sahip olduğu işlem gücü sayesinde, siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda Türkiye'nin küresel rekabet gücü de artacak. Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığı için tarihi bir adım olan bu proje, yerli algoritmaların geliştirilmesinde de çarpan etkisi yaratacak.