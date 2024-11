Teğmenlerin korsan andı özel kuvvetler andıydı iddiaları asılsız çıktı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin alandan ayrılması sonrası, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmen, kılıçlarını çekerek 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini okumuştu. Teğmenler dışında alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı, 'ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

YÜRÜRLÜKTE OLAN BİR MARŞ DEĞİL

Teğmenlerin okuduğu subay andının sadece Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı okullarda okutulmasından vazgeçildiği, TSK'ya bağlı birimlerde ise hala yürürlükte olduğu iddia edildi. Ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Subay Andı adı verilen herhangi bir and olmadığı, bunun 1999'da tören yönergesine konulmuş bir and olduğu gün yüzüne çıktı. Özel Kuvvetlerde okunan andla aynı andın olmadığı öğrenildi. Ayrıca Özel Kuvvetlerde okunan andın da 2023'te değiştirildiği ve iç hizmet kanunundaki metinin yönergeye konulduğu belirlendi.

2023'TE ÖZEL KUVVETLERDE BU MARŞ OKUNUYORDU

İşte 2023'te Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda okunan and: "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet, kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyleyeceğime namusum üzerine and içerim."

OKUDUKLARI AND 28 ŞUBAT SÜRECİNİN BİR ÜRÜNÜ

Teğmenlerin okuduğu, "And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türküm diyene" andının 1990'lardan önce var olmadığı. 1990'lı yılların ortalarında mevzuatta olmamasına rağmen okumaya başlandığı öğrenildi. 28 Şubat sürecinde 1999 yılında da mevzuata koyulduğu saptandı. Teğmen andı, subay andı denildiği ancak günümüzde emekli subayların birçoğunun böyle bir andı okumadığı öğrenildi.