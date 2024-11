Almanya Başbakanı Scholz isyan etti: Ülkemde her gün kadınlar ve kız çocukları öldürülüyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde kadına karşı şiddetin arttığına dikkati çekerek, neredeyse her gün bir kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğünü bildirdi. Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kadınları döven ya da tecavüz eden erkekler, her zaman cezalandırılmalıdır. Hakaretler veya tehditler gibi sözlü şiddet söz konusu olduğunda bile cezalandırılabilirler. Şiddet mağdurlarının korunma hakkına ihtiyacı vardır. Bu hak, çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda kabul edeceğimiz 'Şiddete Karşı Yardım Yasası' ile tekrar düzenlenecektir" dedi. Almanya Aile Bakanı Lisa Paus da "Almanya'nın kadına şiddet sorunu var. Her gün yaklaşık 400 kadın aile içi şiddet mağduru oluyor. Yeni yasalar yapılmalı" diye konuştu.KADINA şiddete karşı dünyanın dört bir yanında yürüyüşler vardı. Birlemiş Milletler verilerine göre 2023'te 50 bini aşkın kadın öldürüldü. Bu da dünyada 10 dakikada bir kadının öldürüldüğü anlamına geliyor. Fransa'da son 3 yıldır aile içi şiddet olayları yükselişte. Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, 50 yaşın altındaki her 6 erkekten 1'i kadına şiddet uygulamayı kabul edilebilir buluyor. Yunanistan'da 2024'ün başından bu yana 13 kadın cinayete kurban gitti. DIŞ HABERLER