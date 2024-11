Türkiye, kadını korumak için kanun yapan yegâne ülkedir

EMİNE ERDOĞAN:

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu:Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans gösterdik. Bir eş, bir baba ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kadınların onurluca yaşama mücadelelerinde daima yanlarında olacağım."İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganı marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor. Muhalefetin sanal tartışmalarının hiçbir dayanağı yok. Batılı ülkelerdeki vahim tabloyu bilmiyor ya da bilmek, görmek istemiyorlar. İstanbul sözleşmesindeki ülkelerin yarısı metne çekince koymuştur. Türkiye 6284 sayılı kanunla konuyu kapsamlı ele alan mevzuatları ile eksiklerini tamamlamış yegâne ülkedir. 6284 sayılı kanun, kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesini başka hiçbir sözleşmeye veya belgeye ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde kesin ve kati olarak çizmiştir. Avrupa Parlamentosu'nun 51 maddesinde belirtilen tüm hususlar katbekat fazlasıyla yerine getirilmiştir. Avrupa'da Türkiye dışında bu hususta müstakil kanun yapan ülke yok. KADES, mağdurun kimliğinin değiştirilmesi ve elektronik kelepçeyi uyguluyoruz. Kadına karşı şiddet, AK Parti iktidarında nitelikli suç haline getirildi.Alkol ve kumar bağımlılığı, şiddet vakalarında önemli faktör. 31 Mart'ta el değiştiren belediyelerin ilk faaliyetlerinden biri alkol tüketimini özendirici etkinlikler oldu. Kadeh tokuşturup vals yapmayı çağdaşlık kılıfıyla millete dayatanlara eyvallah diyemeyiz. CHP, 1940'ların tek parti faşizmindeki tüm uygulamaları geri getirme çabasında.Dinive kültürel temeli olmayan yanlış davranış biçimleriyle de mücadele ettik. Kadınların eğitimleriyle arasına giren engelleri ortadan kaldırdık. Üniversiteye gidemeyen, gitse de kapısından çevrilen kızlarımızın mağduriyetlerini biz giderdik. Muhalefetin yalan dediği zulümlere biz son verdik. Kamudan atılan on binlerce 28 Şubat mağduruna haklarını iade ettik. Tüm kazanımlarımızı CHP'nin kadın düşmanı politikalarına rağmen elde ettik. Kadınlarımızın benzer zorbalıklara maruz kalmaması için önlem alıyoruz. Kadına şiddete geçit vermeyen bir Türkiye'ye ulaşana kadar sabırla yürüyeceğiz.canına kastedenlerle, kızlarımızı dağa kaçıranlarla, onları ölüme ve öldürmeye gönderenlerle ilgili tek cümle kurulmuyorlarsa ortada büyük bir ikiyüzlülük vardır demektir. Bölücü örgütteki tecavüzden infaza kadar olayları görmezden gelenlerin meselesi kadınlar olamaz. Özgür Özel, koşa koşa DEM'e giderken yüreği yanık 'Diyarbakır Anneleri'nden bir selamı niçin esirgiyor? CHP, faşizan geçmişiyle ne zaman yüzleşecek, ne zaman milletin değerleri ile barışacak? CHP'nin helalleşme tiyatrosu da tümden rafa kaldırıldı. Bölücü örgütün arkasında duranların özgürlükten bahsetmelerini kale almıyoruz. Kandil'deki kadın düşmanı terör baronlarına ses çıkarmayanların bu testten geçmesi mümkün değil.Şiddetin karanlığı yalnızca bir bedeni değil, bir ruhu, bir geleceği, bir nesli yaralayacak. Şiddetin kökünü kurutmak, herkesin elbirliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlı. İnanıyorum ki, devletimizin şiddetin her türlüsüne karşı attığı güçlü adımlar, medya, sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahibi her bir bireyin desteğiyle daha da güçlenecektir. Zira 'Bu son olsun' dediğimiz şiddet vakalarının sonunu ancak birbirimize kenetlendiğimiz ölçüde getirebiliriz. Çocuklarımıza şiddetsiz bir dünya bırakabilmeyi temenni ediyorum.Sinema ve dizi sektörümüz artık kendine çekidüzen vermeli. Reyting uğruna kadına yönelik şiddet normalleştiriliyor. Toplumu bilgilendirici olması gereken diziler şiddete özendiren kötü bir rol oynuyor. Senaristlere, yapımcılara ve RTÜK'e büyük görev düşüyor.50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Yüzde 80'i masum çocuklar ve kadınlar. Bu barbarlık karşısında Filistin'in onurlu kadınları asil duruşlarıyla, bombaların altında imanlı yürekleriyle tüm kadınlara örnek oluyor. Filistinli kadınların yanındayız.