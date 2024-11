Çağrımızın arkasındayız

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Türkiye'nin yeni bir fetret devri yaşamasına müsaade edemeyiz. Kürt'ü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkânsız. El ele verip terörü ve bölücülüğü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız. MHP her sözünün arkasında. İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Terör çıkmaz sokak. Kürt kardeşlerimizin terörle, terör örgütüyle ne ilgisi ne de ilişiği söz konusu. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimiz.(İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski savunma bakanı Gallant hakkındaki tutuklama kararı) Caniyahu köşeye sıkıştı, sonu göründü. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış failler dökülen her masum kanın damla damla hesabını verecek. Bu günler uzak değil. Kararın taraf ülkelerce uygulanması hukuki yükümlülük. Caniyahu ile eski savunma bakanının UCM'ye taraf olan herhangi bir ülkeye gitmesi halinde ellerine kelepçe vurulup Lahey'deki mahkemeye çıkartılması hukuk ve insanlık namusu. İnsanlığa karşı suç işleyen katillerin, ibretlik sonlarını göreceğimiz günlere az kaldı. Caniyahu ve eski savunma bakanı azılı suçlu. Adaletin tecellisiyle Caniyahu ve soykırımcı yandaşlarının ömür boyunca demir parmaklıklar ardında cezasını çekmesi kaçınılmaz hak ifası olacak.Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı'nın önüne geçip antidemokratik ve faşizan müdahalelerle girişini engellemeye kalkışan CHP'nin güdümlü milletvekilleridir. Alenen disiplinsizlik yapan teğmenleri savundukları kadar terörle mücadeleyi savunmayan, tezkerelere hayır diyen bugünkü garabet CHP'dir. Etnik ve mezhep provokasyonu cinayetine teşne olan bugünkü işbirlikçi CHP'dir. Terör örgütü yandaşlarını partiye doldurup sonra da görevdeki bazı belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını halkın cezalandırılması olarak açıklayan, DEM'lenerek ayağa düşmüş bugünkü CHP'dir. CHP'den bir halt olmaz. Mahkemeye giderler, kendilerini müdafaa yerine iftiralara bel bağlayıp kameralar eşliğinde şov yaparlar.(ABD seçimine dair) Biden'ın aldığı veya alacağı her karar sakat ve mahzurlu. Başkanlık devir teslim töreni beklenmeden Biden'ın görevinden derhal azledilmesi dünya barışına muazzam hizmet olarak tarihe geçecek.(Ahmet Davutoğlu'nun 'Türkiye ile Kürdistan arasında mükemmel bir ilişki kurulacak' açıklaması) Kürdistan diye bir yer yok. Pişmiş aşa su katmak için kapı önünde bekleyen kifayetsiz muhterislere itibar etmeksizin yolumuzda kararlı adımlarla yürüyeceğiz.Toplantı sonrası, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk ile görüşeceği haberlerine ilişkin, "Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Bazı toplantılar oluyor. Ağalığın bazı önemli vasıfları var. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Onun için birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasından dolayı" ifadelerini kullandı.İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını, Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri, zamanı gelince de burunların