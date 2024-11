‘Köy evi değil villa yapmışlar’

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de evleri ağır hasar alan ya da yıkılan depremzedeler TOKİ tarafından yapılan köy evlerine yerleşmeye devam ediyor. Depremzedeler yeni yılı sıcak yuvalarında karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kadirli ilçesi Topraktape Köyü'ndeki evlerine yerleşen 3 çocuklu Bülent Başsarı (49) ve Nurcan Başsarı (40) çifti de o ailelerden.Bülent-Nurcan Başsarı çifti, çocukları Aygül (19), Kemal (17) ve Şahin Başsarı ile birlikte depreme Kadirli ilçesi Muharremler Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanmıştı. Aile önce çadıra daha sonra konteynere yerleştikten sonra ağır hasarlı olan evleri yıkıldı. İki ay önce TOKİ tarafından yapılan 3+1 köy evinin anahtarlarını alan Başsarı çifti hiç vakit kaybetmeden eşyalarını taşıyarak yeni hayatlarına başladı. "Devletime ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman güvendim" diyen Bülent Başsarı, "Tekrar evimize ve daha güzeline kavuşacağımıza inanıyordum. İnşaat çalışmalarını takip ettim. İnanılmaz temel kazdılar, her taraf kalın kalın demirlerle örüldü. En son olan 5 büyüklüğündeki depremi hissettik ama dışarı bile çıkmadık. Çünkü evimiz çok sağlam. Ben 49 yaşındayım, 49 yıl çalışsam böyle bir ev yapamazdım, onu bırakın demirini bile alamazdım" dedi.Bir taraftan temizlik yapan diğer taftan eşiyle birlikte topladıkları zeytinleri bahçesinde seçen Nurcan Başsarı, aynı köyde binaları ağır hasar alan bazı ailelerin evlerin yapılmayacağını düşünerek başvuruda bulunmadığını belirterek, "Biz eve taşındıktan sonra gelip evimize bakıyorlar. Köy evi değil adeta villa yapmışlar. Çocuklarımla çok mutluyuz. Temizliğini bile neşe içinde yapıyorum. Her şeyi düşünmüşler. Duvarlara bile yalıtım döşemişler. Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere bizi böyle bir eve kavuşturdukları için çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.