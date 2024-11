Bayraklı’da grev vatandaşı vurdu

İzmir'de grev Buca'dan sonra Bayraklı ilçesini de vurdu. Önceki gün başlayan grevle birlikte geçtiğimiz günlerde Buca'da yaşanan çağdışı görüntüler bu sefer Bayraklı sokaklarında görülmeye başlandı. Toplanmayan çöplerden ötürü cadde ve sokaklarda çöp dağları oluşurken vatandaşlar yaşananlara isyan etti. CHP'li Bayraklı Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SodemSen arasında 5 ayı aşkın bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.İşverenin son olarak en düşük 42 bin en yüksek 52 bin liralık teklifine karşılık sendika en düşük 53 bin 787 lira en yüksek 68 bin 802 lira maaş talep etti. Yaşanan şok gelişme sonrası Bayraklı Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası çatısı altında örgütlü yaklaşık 1400 işçi Salı günü itibariyle greve çıktı. İşçilerin iş bırakması ile birlikte ilçede her gün düzenli olarak verilen belediye hizmetleri de durdu.Cadde ve sokaklarda toplanmayan çöpler nedeniyle adeta çöp dağları oluştu. Havaların soğuk olmasına rağmen çöplerden etrafa yayılan pis koku vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar çöplerin bir an önce toplanmasını istedi. Bayraklı Belediyesi ile örgütlü sendika DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine ilçede her gün düzenli olarak toplanan çöpler 3 gündür toplanmıyor. Grevden sadece temizlik işleri değil ilçe sınırları içindeki park ve bahçeler de nasibini aldı. Pak bahçelerin sulama, bakım onarım işleri durdu. İlçedeki asfaltlama çalışmaları daiş bırakan işçiler nedeniyle durdu. Ofislerde çalışan sendikalı işçilerin de iş bırakması nedeniyle belediye bürokrasisinde aksamalar yaşanmaya başladı. Atölyelerde tamir ve bakım için bekleyen araçların da bakım ve onarımları durdu. Belediye tarafından işletilen kafeteryalarda grevden nasibini aldı. Buralarda da hizmet grev nedeniyle durdu.