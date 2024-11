Şiddete tolerans yok

Türkiye'de kadına şiddeti önlemeye dönük çabalar, her ne kadar marjinal feminist gruplar tarafından kara propaganda faaliyetleriyle görmezden gelinmeye çalışılsa da son yıllarda Avrupa ülkelerine bile örnek teşkil edecek adımlar atıldı. Bunlardan bazıları şöyle:Türkiye hem iç hukuk mevzuatında hem de 6284 sayılı kanunla kadına şiddetle mücadelede eksikliklerini tamamlayan ilk ülke oldu. Avrupa'da, Türkiye dışında başka hiçbir ülke özel bir kanun yapmadı.Kadına karşı şiddet nitelikli suç haline getirildi. 2005'teki Türk Ceza Kanunu düzenlemesine kadar ceza kanunumuzda kadına yönelik şiddet suç olarak bile tanımlı bulunmuyordu.Boşanılmış eşlere karşı işlenen suç, nikâhlı eşe karşı işlenen suçla eşdeğer hale getirildi. İyi hal indirimi uygulaması kaldırıldı.Israrlı takip suç kapsamına alındı. Avrupa Parlamentosu'nun 51 maddelik direktifinde belirtilen bütün hususlar, 6284 sayılı kanun ve iç hukuk düzenlemeleriyle çok daha fazlasıyla yerine getirildi.Birlemiş Milletler verilerine göre 2023'te en az 51 bin 100 kadın toplumsal cinsiyete dayalı şiddet döngüsü içinde, partnerleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldü. Bu da her 10 dakikada bir kadının öldürüldüğü anlamına geliyor. Şiddet konusunda ülkelerin durumu ise şöyle:Aile içi şiddet mağdurlarının sayısı 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 6.5 artarak 256 bini geçti.İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son rapora göre son üç yıldır aile içi şiddet olayları yüzde 9 yükseldi.Yapılan bir araştırmaya göre, 50 yaşın altındaki her 6 erkekten 1'i kadına şiddet uygulamayı kabul edilebilir buluyor.2024'ün başından bu yana 13 kadın cinayete kurban gitti.Ulusal istatistik kurumu Istat'a göre, ülkede 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3.7 artışla 334 cinayet işlendi. Kurbanların 117'si kadın, 217'si erkek ve genel artış erkek kurbanlardan kaynaklanmakta.Homelessness Australia adlı kuruma göre, 25 milyon nüfuslu ülkede 122 binden fazla evsiz bulunuyor. Evsizlerin yüzde 28'inin aile içi veya diğer sebepler nedeniyle şiddet ve istismara maruz kaldığı belirtiliyor.Hukukçu Faruk Keleştimur, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca ferdî bir sorun değil, toplumsal bir yaradır. Bu meseleye çözüm ararken, toplumumuzun köklü değerlerine, tarihimize ve kültürel mirasımıza sırtımızı dönmeden hareket etmek durumundayız. Devletimizin uygulamaya koyduğu KADES gibi uygulamalar, kolluk kuvvetlerimizin gösterdiği dikkat, TBMM'de gerçekleşen yasama çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın etkin faaliyetleri devletimizin adli ve idari birimleriyle bu meseledeki gayretini ortaya koymaktadır. Bizim adalet anlayışımız, kadını yalnızca bir birey olarak değil, milletin onurunun bir yansıması olarak görür" dedi.