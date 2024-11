Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerine kavuştu: ‘Kültür mirasımızı koruyoruz’

Kültür ve TurizmBakanlığıYaşayanİnsan HazineleriÖdülleri, BeştepeMillet Kongre veKültür Merkezi'ndedüzenlenen törenle verildi.Törene katılan Başkan RecepTayyip Erdoğan hat, tezhip, ebrugibi onlarca sanatın hâlâ nesildennesile aktarılmaya devam ettiğinibelirterek, "Bundan ne kadar memnuniyetduysak az" dedi. Başkan Erdoğan,TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültürve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy vedavetlilerin katıldığı törende şunları söyledi:Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağdayaşıyoruz. Yapay zekânın hangi işleri yapabildiğini,neleri başarabildiğini, kimi zaman heyecanla, kimizaman da endişeyle takip ediyoruz. Küreselleşmeylebirlikte kültürel bir yozlaşma da tüm dünyayı etkisi altınaalıyor. Zenginliğe, çoksesliliğe sahip çıkmak, farklı gelenekleresahip çıkmak, aynı zamanda maziden atiye köprükurmak demektir. İster para, ister çıkar, ister ideoloji adınayapılsın tektipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır,çölleşmedir. Biz bir dönem bunun acısını çekmiş,faturasını ödemiş bir ülkeyiz. Milletine tepeden bakan, kendideğerlerinden, kültüründen adeta tiksinen, Batı'dan çok Batıcızihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halenkapanmadı. Belli bir döneme damgasını vuran inkâr politikalarınınyol açtığı tahribatı çok daha net görebiliyoruz.K-Pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, BarışManço'ya, Neşet Ertaş'a ve daha nice bu toprakların sesi soluğuolan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçeendişeleniyoruz, üzülüyoruz. Bizler hemen her alanda insanlıktarihiyle mührünü vurmuş zengin kültür varlığına sahip birmilletiz. Tek eksiğimiz, uzun yıllar boyunca elimizin altındakibu eşsiz hazinenin kıymetini yeterince bilemedik.Hükümetlerimiz döneminde attığımız adımlarla buihmalkârlığa son verdik. Eserlerimizin korunmasını, muhafazaaltına alıp restore edilerek tüm insanlığın istifadesine sunulmasını,kültür ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluklardanbiri olarak gördük. Vakıflar Genel Müdürlüğü,TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibikurumlarımızın çalışmalarıyla kültür mirasımızı koruyoruz.Kazı faaliyetlerimizle 60 yılda tamamlanabilecek arkeoloji çalışmalarını4 yıla sığdırdık. Yurtdışına kaçırılan 12 bin tarihi eserimizi,ait olduğu bu topraklarla milletimizle buluşturduk.Sizler kültür mirasımızın devam etmesi, yaşatılması noktasındaçok hayati roller üstlenmektesiniz. Aşkla, tutkuyla icraettiğinize inandığım sanat faaliyetlerinizle bizim milli kültürümüzüyeşerten hayat pınarlarımızsınız.CumhurbaşkanıErdoğan'ın ödüllerini verdiği "Yaşayan İnsan Hazineleri" şu isimlerden oluşuyor: Hat sanatçısı Mehmet Özçay, minyatür, tezhip ve kat'ı sanatçısı Dürdane Ünver, nakkaş Nilgün Gencer, sedefkar, altın-gümüş kakma sanatçısı Mehmet Zeki Kuşoğlu, tulum icracısı Remzi Bekar, ipek Hereke halı dokuma ustası Nuray Kıvanç, çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, metal işçiliği ile geleneksel kapı süsleme ustası Hüseyin Şahin Özdemir, baston ustası Cumali Birol, talika (Dört tekerlekli yaylı üstü kapalı at arabası) ustası Özcan Abacı, Buldan bezi dokuma ustası Selahattin Kaçanoğlu, geleneksel tığ ve şiş örme ustası Asime Koşal, sim sırma işleme ustası Nur Dikilitaş, kutnu dokuma ustası Abdülkadir Mekki, tespih yapım ustası Bünyamin Korucu, Hadim bezi dokuma ustası Müjgan Akdemir, ahşap oyma ustası Osman Nergiz, geleneksel kapı ve kapı süsleme ustası Şerif Mehmet Akgün, geleneksel taş işlemeciliği ve taş model eşya yapım ustası Dursun Köroğlu, Karagöz sanatçısı Recep Şinasi Çelikkol, keçe sanatçısı Celalettin Berberoğlu, çini ve seramik sanatçısı Adil Can Güven, geleneksel müzik ve delbek (Teke yöresinde çalınan def) icracısı Gülay Diri, mahya ustası Kahraman Yıldız, sıcak demir ustası Yusuf Bayyiğit.