Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerine kavuştu: ‘Kültür mirasımızı koruyoruz’

Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Yaşayan
İnsan Hazineleri
Ödülleri, Beştepe
Millet Kongre ve
Kültür Merkezi'nde
düzenlenen törenle verildi.
Törene katılan Başkan Recep
Tayyip Erdoğan hat, tezhip, ebru
gibi onlarca sanatın hâlâ nesilden
nesile aktarılmaya devam ettiğini
belirterek, "Bundan ne kadar memnuniyet
duysak az" dedi. Başkan Erdoğan,
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve
davetlilerin katıldığı törende şunları söyledi:
Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir çağda
yaşıyoruz. Yapay zekânın hangi işleri yapabildiğini,
neleri başarabildiğini, kimi zaman heyecanla, kimi
zaman da endişeyle takip ediyoruz. Küreselleşmeyle
birlikte kültürel bir yozlaşma da tüm dünyayı etkisi altına
alıyor. Zenginliğe, çoksesliliğe sahip çıkmak, farklı geleneklere
sahip çıkmak, aynı zamanda maziden atiye köprü
kurmak demektir. İster para, ister çıkar, ister ideoloji adına
yapılsın tektipleşmenin varacağı yer kültürel çoraklaşmadır,
çölleşmedir. Biz bir dönem bunun acısını çekmiş,
faturasını ödemiş bir ülkeyiz. Milletine tepeden bakan, kendi
değerlerinden, kültüründen adeta tiksinen, Batı'dan çok Batıcı
zihniyetin Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen
kapanmadı. Belli bir döneme damgasını vuran inkâr politikalarının
yol açtığı tahribatı çok daha net görebiliyoruz.
K-Pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış
Manço'ya, Neşet Ertaş'a ve daha nice bu toprakların sesi soluğu
olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe
endişeleniyoruz, üzülüyoruz. Bizler hemen her alanda insanlık
tarihiyle mührünü vurmuş zengin kültür varlığına sahip bir
milletiz. Tek eksiğimiz, uzun yıllar boyunca elimizin altındaki
bu eşsiz hazinenin kıymetini yeterince bilemedik.
İHMALKÂRLIKLARA SON VERDİK
Hükümetlerimiz döneminde attığımız adımlarla bu
ihmalkârlığa son verdik. Eserlerimizin korunmasını, muhafaza
altına alıp restore edilerek tüm insanlığın istifadesine sunulmasını,
kültür ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluklardan
biri olarak gördük. Vakıflar Genel Müdürlüğü,
TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi
kurumlarımızın çalışmalarıyla kültür mirasımızı koruyoruz.
Kazı faaliyetlerimizle 60 yılda tamamlanabilecek arkeoloji çalışmalarını
4 yıla sığdırdık. Yurtdışına kaçırılan 12 bin tarihi eserimizi,
ait olduğu bu topraklarla milletimizle buluşturduk.
Sizler kültür mirasımızın devam etmesi, yaşatılması noktasında
çok hayati roller üstlenmektesiniz. Aşkla, tutkuyla icra
ettiğinize inandığım sanat faaliyetlerinizle bizim milli kültürümüzü
yeşerten hayat pınarlarımızsınız.
25 İSMİN ÖDÜLÜNÜ BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın ödüllerini verdiği "Yaşayan İnsan Hazineleri" şu isimlerden oluşuyor: Hat sanatçısı Mehmet Özçay, minyatür, tezhip ve kat'ı sanatçısı Dürdane Ünver, nakkaş Nilgün Gencer, sedefkar, altın-gümüş kakma sanatçısı Mehmet Zeki Kuşoğlu, tulum icracısı Remzi Bekar, ipek Hereke halı dokuma ustası Nuray Kıvanç, çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, metal işçiliği ile geleneksel kapı süsleme ustası Hüseyin Şahin Özdemir, baston ustası Cumali Birol, talika (Dört tekerlekli yaylı üstü kapalı at arabası) ustası Özcan Abacı, Buldan bezi dokuma ustası Selahattin Kaçanoğlu, geleneksel tığ ve şiş örme ustası Asime Koşal, sim sırma işleme ustası Nur Dikilitaş, kutnu dokuma ustası Abdülkadir Mekki, tespih yapım ustası Bünyamin Korucu, Hadim bezi dokuma ustası Müjgan Akdemir, ahşap oyma ustası Osman Nergiz, geleneksel kapı ve kapı süsleme ustası Şerif Mehmet Akgün, geleneksel taş işlemeciliği ve taş model eşya yapım ustası Dursun Köroğlu, Karagöz sanatçısı Recep Şinasi Çelikkol, keçe sanatçısı Celalettin Berberoğlu, çini ve seramik sanatçısı Adil Can Güven, geleneksel müzik ve delbek (Teke yöresinde çalınan def) icracısı Gülay Diri, mahya ustası Kahraman Yıldız, sıcak demir ustası Yusuf Bayyiğit.