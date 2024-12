Ayrışarak değil birleşerek güçleneceğiz

● Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. İçeride ve dışarıda terör sıfırlanacak. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Siyaset, bir gönüllere girme seferberliğidir. Siyasette başarının yolu, insan kaybetmekten değil, insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Öteleyerek değil, saflarımıza katarak güçleneceğiz. Kaybedecek tek bir insanımız, tek bir vatandaşımız, tek bir arkadaşımız yoktur. Hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın hepsinin gönlüne girmek olduğuna göre, işe önce yakın çevremizden, kendi kadrolarımızdan başlayacağız.● AK Parti'yi, tıpkı son 22 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız. Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Bölgemizdeki yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yol deneniyor. Milletimiz arasındaki kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı özgürlüğün de bir yılı olacak. Terör sorununu kaynağında çözme irademiz hiç olmadığı kadar güçlüdür. Çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.● AKParti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yeri geldiğinde ayar verdiği bir partidir. Sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlığını yapıyoruz.● Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, âdetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Bunu tüm teşkilatımız bilmeli.● Biz, değişimin hayatın her alanı gibi, siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi hareketiz. Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez.