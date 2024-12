‘Geleceğe İşbaşı’ projesi yeni mezunlarını verdi

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) 2016'dan bu yana Çocuk Destek Merkezi'nde devlet korumasındaki 16-18 yaş arasındaki genç kızlara yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Geleceğe İşbaşı'nın 6. döneminde 12 genç kız mezun oldu. 6 aylık eğitim dönemini tamamlayan genç kızların mezuniyeti için İstanbul'da tören düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada KADEM'in Geleceğe İşbaşı projesinin en önemli yanının genç kızlara mesleki becerilerin yanı sıra özgüven ve başarma azmi kazandırması olduğunu vurguladı. Göktaş, "Bulunduğunuz her yerde yeniden başlamanın gücüyle sizlere daha güzel kapıların açıldığını göstereceksiniz. Biz de her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi.KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da proje ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu, KADEM'in en kıymetli çalışması diyebilirim. Adı, Geleceğe İşbaşı olsa da sadece işe değil, hayata hazırlık projesi... Bugüne kadar 187 genç kızı GİB'ten mezun ettiğimiz için çok gururluyuz. GİB'e katılmış gençlerin barınmalarına ve iş hayatında tutunmalarına destek olmaya her zaman devam ediyoruz. Bizim bu çabamıza genç kızların azmi de eklenince sonuç böyle güzel oluyor." Konuşmaların ardından, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlere "mezuniyet belgelerini" takdim etti.