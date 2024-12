Türkiye’de hiç kimse ikinci sınıf görülemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Engelsiz Türkiye Programı"nda konuştu:Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. Köken, inanç, mezhep, meşrep ayırmaksızın milletimizin tüm fertleri devletimizin nazarında aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul olan ve olmayan vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Sırf inancından, başörtüsünden, sakalından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı o kara günler artık geride kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez, sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri görülemez. Bunların en başında da engelli vatandaşlarımız yer almaktadır.Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümü noktasında en önemli husus, bu konuyu her fırsatta gündeme taşımak suretiyle toplumsal hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir. Bu bakımdan siyasi, sivil toplum ve hükümet olarak sosyal aktivitelerle, kültürel projelerle toplumsal bilinci artıran kampanyalarla hep beraber engelli kardeşlerimizin gündemine sahip çıkmamız, bu yönde atılan adımlara iştirak etmemiz, samimi destek vermemiz gerekiyor. 22 yıldır Türkiye'de değişimin ve dönüşümün öncülüğünü yapan AK Parti, toplumun her kesimini bu mücadeleye dahil etmek için öncü, örnek ve sürdürülebilir politikalar oluşturmaya devam ediyor. Partimizin düzenlediği bu programın da engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırma ve toplumla bütünleşmelerini sağlama çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum.Ecdattan miras kalan ne kadar değer, ne kadar uygulama varsa hepsini muhafaza etmenin, daha ileri seviyelere taşımanın çabasındayız. Sosyal adaleti güçlendirmeyi, eşitsizliği gidermeyi hedefleyen, kuşatıcı, insan odaklı yaklaşımlarımızın gerisinde işte bu tasavvur bulunuyor. Biz her zaman şunu savunduk: Bugün de aynı hassasiyeti taşıyoruz. Ecdadımız engellilerin daima yanında olmuştur, onların eğitim almalarını sağlamıştır. Başkaları gibi milletimizin tarihini 1 asır öncesinden başlatıp geçmişi yok saymıyoruz, tarihimizi bütün olarak kucaklıyoruz.Engellilerin dijital hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakında yayınlayacağız.0-8 yaş arası özel gereksinimli evlatlarımızın ihtiyaçları için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni yıl bitmeden pilot olarak hayata geçireceğiz.Gölgesinde yaşamaktan bahtiyarlık duyduğumuz medeniyet çınarımızın kökleri yüzlerce yıl ötesine uzanıyor. Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan bu medeniyetle biz farklı coğrafyalara iyiliği, adaleti, şefkati ve merhameti taşıdık. "İnsan insanın kurdudur" yerine "İnsan insanın yurdudur" dedik ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettik. Bugün gönül coğrafyamızda hangi evi ziyaret etseniz orada mutlaka Türkiye'ye dua eden, bu millete selam gönderen, bizleri ve ecdadı hayırla yâd eden insanlarla karşılaşırsınız. "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" tespitinin kuru bir hamaset değil güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz. Bu elbette ki parayla, güçle, zorla elde edilebilecek bir paye değildir.Engelli öğrencilerimiz okul ulaşımlarını hiçbir ücret ödemeden yapabiliyorlar. 28 bini aşkın kamu personelimiz erişilebilirlik eğitimine katıldı. Kamuda engelli memur atamalarının önünü yine biz açtık. Kamuda memur sayımız 71 bine yaklaştı. Engellilerimizin özel sektörde istihdam edilmesine önem veriyoruz. İş koçluğu uygulaması başlatmıştık. Gündüz bakımevlerinin sayısını 137'ye yükselttik. Engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106'ya çıkardık. Otizm alanında ihtisaslaşmış bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye Yüzyılı, engellilerin de yüzyılı olacaktır. Engelsiz bir Türkiye istiyorsak tüm kurumlarımızın buna katkı sağlaması şarttır. Gerçek manada engellilik hali azmini ve idealini kaybetmişler içindir. Azmini ve idealini kaybetmeyenler için engel yoktur. Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.