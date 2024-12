Halkımıza yönelecek her tehdit yok edilecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye'de yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından yayımlanan bildiride, özetle şu ifadelere yer verildi:Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı olması temennisiyle birlikte, İsrail'in sınır tanımayan katliamlarına ve saldırganlığına son verilmesi için uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına riayet edilmesinin önemine dikkat çekilmiştir.Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği; ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş; istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır.Ukrayna'daki savaşa ilişkin son durum ele alınarak uluslararası gelişmelerin, meselenin gidişatına yönelik muhtemel etkileri değerlendirilmiş; savaşın tırmanması eğiliminin önüne geçilmesinin yanı sıra acil bir ateşkes ve adil bir barışa ulaşılmasının önemine dikkat çekilmiştir.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müspet gelişmelerin barış antlaşmasıyla neticelenmesi yönündeki temennimiz vurgulanmış; barışın, bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine olacağı kaydedilmiştir.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MGK toplantısı esnasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini belirten Erdoğan, bu ülkenin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye'nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti. Gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini bildirdi. Bu arada Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i de dün Külliye'de kabul etti. ANKARA