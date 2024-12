Hedefimiz kadın temsilini artırmak

EMİNE ERDOĞAN:

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90'ıncı yıldönümü nedeniyle Meclis'te düzenlenen törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile milletvekilleri ve çok sayıda kadın katıldı. "Türk toplumu olarak, bazılarının yanlış anlatmalarının, bazılarının da yanlış anlamalarının aksine Türk kadını tarih boyunca toplumsal hayatın içinde hatta diyebiliriz ki göbeğinde var olmuştur" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını veren, o mücadeleye katkı sunan çok değerli büyüklerimizi, Türkiye'de kadın haklarının gelişmesinde emeği olan değerli geçmişimizi şükranla, minnetle yâd ediyoruz. Ve o zamandan bu zamana çok büyük mesafeler katedildi.Bugün TBMM'de 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecelligâhı olan Meclis'imizde görev alması da bir tesadüf değildir.Evet, rakamlar ilerlemiştir; ama yeterli değildir. Bundan sonra hepimizin vazifesi, TBMM'de kadın temsilinin artırılması için gayret sarf etmek, hep beraber bu mücadeleyi sürdürmektir. Türkiye'nin her yerinde, devletin her bir biriminde başörtülü, başı açık hiçbir ayrılık gözetmeksizin tam manasıyla kadınlarımız arasında bir fırsat eşitliği sağlanmış ve bu uygulamaya konulmuştur.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda her dönem toplumun vicdan ve aklının simgesi olan kadınların siyasi hayata yön vererek geleceğin de öncüsü olduklarını belirterek, "Seçme ve seçilme hakkı, Anadolu'nun cesur ve onurlu kadınlarının tarih boyunca yazdığı eşsiz destanın taçlanmasıdır. Kutlu olsun! Yürekten inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nda da üstlendikleri öncü rol ile kadınlar, yarınlarımızı inşa etmeye devam edecekler" dedi.TBMM Başkanı Kurtulmuş dün KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Güney Kıbrıs'ta 'demir kubbe' (hava savunma sistemi) kurulacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "KKTC ve Türkiye'ye ayar vermeye çalışanların Güney Kıbrıs'taki bu silahlanma tutkusunu görmezden gelmesini anlayamayız. Kimin hangi silahı alacağı bizi ilgilendirmez. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek. Aldıkları silahların da işe yaramaz olduğunu görecekler" diye konuştu