İsrail’in gittiği yol, yol değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 15'inci Büyükelçiler Konferansı'nda gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:Suriye hapishanelerinden yansıyan vahşet görüntüleri ve trajik insan hikâyeleri Suriye halkının neden evlerini terk etmek zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Hapishane denilen yerlerin affınıza sığınarak söylüyorum esasen birer insan mezbahası olduğunu gördük.Suriye'de her şey bitmiş değil. Sürecin şu ana kadar iyi yönetildiğine şahit oluyoruz. Temennimiz yeni yönetimin Suriye halkının tüm kesimlerini kuşatan ve kucaklayan bir anlayışla yoluna devam etmesidir. Türkiye olarak yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.Tıpkı Suriye gibi Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası da bizim için çok önemlidir. Kalkınma Yolu projemizle bu ülkeyi ulaşım yollarının yeni güzergâhı yapmak için paydaşlarımızla yakın çalışıyoruz. Her iki ülkenin güvenlik ve bekasına kasteden PKK terör örgütü ile ortak mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecek.İsrail yönetimi bölgedeki sorunları daha da çetrefil hale getirerek saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Uluslararası toplumun bu katliamlar karşısındaki kayıtsızlığı sistemi ayakta tutan temel hukuki ilkelerin her geçen gün daha da aşınmasına, yok olmasına sebebiyet veriyor. Buna mutlaka dur denilmeli. İsrail hükümetinin ısrarla ve inatla gittiği yol, açık söylüyorum yol değildir. Bu durum Gazze ve Filistin için olduğu kadar Suriye için de geçerli.Türkiye, Gazze'deki kan deryasının artık son bulması için değil elini, tüm vücudunu taşın altına koymaya hazır.Türkiye gerek savunma ihtiyaçlarını giderilmesinde gerekse 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği maalesef göremedi. Sizlerden ülkemize yönelik gizli açık yaptırımlar ve ambargoların bertaraf edilmesinde ön alıcı olmanızı bekliyorum.Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşında dengeli politika izleyerek önceliğini adil barışın sağlanmasına vermiştir. Karabağ'ın işgalden kurtulması ile yakalanan fırsatın Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasıyla taçlanmasını arzu ediyoruz.EŞİMEmine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızca yürütülen 'Anadolu'dakiler Projesi' sergisini de bu salonda icra ediyoruz. 81 ilimizde hayata geçirilen proje, ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor.