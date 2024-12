Dünya medyası: Türkiye artık daha güçlü

Dünya medyası, Baas rejimi sonrasında yeni Suriye'nin inşasında Türkiye'nin üstleneceği role dikkat çekmeye devam ediyor. New York Times "Türkiye'nin bölgedeki etkisi artıyor. Ankara bu gücü YPG'yi durdurmak için kullanabilir" diye yezdı. Economist'in analizde "Türkiye artık daha güçlü" denildi. Financial Times gazetesindeki haberde de YPG'de panik başladığı belirtildi. Financial Times'taki bir diğer haberde ise yeni Suriye noktasında Türkiye'nin birçok alanda kazanımlar elde ettiğinin altı çizildi. Amerikan Washington Post gazetesi de "Esad'ın düşmesi sonrası bölgenin kazananı Türkiye. Suriye siyasetinin geçiş sürecinde de en güçlü dış aktör Türkiye" dedi.