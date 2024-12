Gazi Yaşar’dan büyük vefa

Vatani görevini Bingöl'ün Genç ilçesinde yapan Yaşar Saral, 1994'te teröristlerle girdiği çatışmada 3 yerinden vurularak gazi oldu. Çatışmada 7 arkadaşı ise şehit düştü. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan evli, bir çocuk babası Saral, evinin bir katını şehitler için müzeye çevirdi. Evinin bahçesindeki araziye ise son 2 yıldır 150 meyve ağacı dikip her bir ağaca bir şehidin ismini verdi. Çatışma sırasında göğsüne ve koluna isabet eden 3 kurşunla yaralandığını ve uzun süre tedavi gördüğünü anlatan Saral, "O saldırıda 7 arkadaşım şehit oldu, ben ise gazi oldum. Bir hayalim vardı. Tüm şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına evimin alt katını 'Şühedaya Vefa, Emanetlere Vefa' adıyla bir müzeye dönüştürdüm. Bugün müzemizde 30 şehidimize ait askeri malzeme var. Ayrıca 1000 şehidimizin ismi ve künyesi oluşturduğum kütüphanede yer alıyor. Çanakkale, Kore, Kıbrıs ve Güneydoğu şehitlerimize ait askeri kıyafetler ve savaş malzemeleri de müzemizde sergileniyor. İzmit'in kurtuluşuna ait bazı savaş malzemelerini de burada bulunduruyoruz. Bu vatan için çok şehit verdik. Onları unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim görevimizdir" dedi.Saral, şehitlerin giydiği üniformalar, kullandığı malzemeler ve askeri teçhizatları özel vitrinlerde muhafaza ediyor. Bugün müzede 30'un üzerinde şehide ait askeri malzemeler sergileniyor. Müzede, Çanakkale, Kore, Kıbrıs ve Güneydoğu'daki şehitlere ait farklı dönemlere ait askeri teçhizatlar da yer alıyor. Ayrıca harp döneminde yapılan anonsların orijinal kayıtları da bu anlamlı müzede ziyaretçilere sunuluyor.Müzeye çevirdiği evinin önünde bulunan araziye 150 meyve ağacı diken Yaşar Saral, her bir ağaca bir şehidin ismini vererek künyelerini astı ve ağaç diplerine Türk bayrağı dikti. Şehitliği andıran bu alan, görenlere duygusal anlar yaşatırken, müze ziyaretçileri için bir anı defteri de oluşturuldu. Ziyaretçiler, bu deftere duygularını ve düşüncelerini yazıyor.Gazi Yaşar Saral, vatan sevgisinin bir göstergesi olarak evini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını belirtti. Ölümünden sonra evinin Mehmetçik Vakfı'na geçeceğini ifade eden Saral, "Her şey vatan için, her şey bayrak için, şehitlerimizi unutmamak için çalışıyorum. Evimi bağışlamaktan dolayı mutluyum" dedi.