İstikrar adası olarak hedeflerimize ulaşacağız

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:Kongrelerimiz düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Erzurum bizim milli değerimizdir. Erzurum'u dünyaya açmamız, tanıtmamız lazım. Erzurum Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Yılı Turizm Başkenti' olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla, elbette Dadaş'ıyla bu güzel şehir tüm dünyaya tanıtılacak.Küresel sistem 70-80 yılın en ciddi krizleriyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor. Komşunun evi yanarsa ya alevi ya dumanı size ulaşır. Yangının ülkemize sıçramasına müsaade etmedik. Asrın felaketi denilen, 53 bin canımızı kaybettiğimiz depremi yaşadık. Bu depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar. Bu sorunların tamamı konjoktüreldir, yani gelip geçicidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir. Türkiye bölgesinin kilit ülkesidir. Türkiye kargaşanın ortasında istikrar adasıdır. Bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye'yi hiç olmadığı kadar mürreffeh günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız. Türkiye Yüzyılı'nın parlak günlerini hep birlikte idrak edeceğiz.Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi tarihe karıştı. Esad kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Suriye halkı kendileriyle birlikte bizleri de gururlandıran bir zafere imza attı. Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor. Bayrağımız, özgür Suriye bayraklarıyla yan yana Suriyeli kardeşlerimizin ellerini süslüyor. Bakıyoruz birileri buna tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Zırvaları arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını zannediyorlar.Diplomasi tıpkı siyaset gibi ince bir sanattır. Diplomasi 10 hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Kendi adımlarınızla birlikte rakiplerinizin hatta hasımlarınızın hamlelerini dikkate almak, her türlü senaryoya hesaba katmak zorundasınız. Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman bin düşündük ama bir söyledik. Türkiye'nin büyüklüğüne, devletimizin itibarına halel getirmedik.Muhalefet dünyada ne olup bittiğini bilmiyor. Sınırlarımız ötesinde olanlar umurlarında değil. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi bu topraklarda misafir ettik. Ama CHP, ana muhalefet, hep birlikte ne dediler; 'Biz gelince sizi geri göndereceğiz' dediler. Biz ensarız, bu muhacir kardeşlerimizi göndermeyeceğiz dedik. Batılı ülkelerin sırtını dönüp ölüme terk ettiği bu mazlumlara biz sahip çıktık. Sığınmacıları seçim malzemesi olarak kullandılar. Muhalefetin yere göğe sığdıramadığı Baas rejiminin karanlık ve çirkin yüzü hapishane kamplarında ortaya çıkıyor. Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu. Rahatsızlıkları ne, bunu açığa kavuşturmalılar.Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi daha önce söylemiştik. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık, yakında inşaatına başlayacağız.AK Parti Erzurum 8. Olağan İ l Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'a giden Başkan Erdoğan'ı, cirit kulüplerinin atlı sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı. Erdoğan'a havalimanı yolundaki Erzurum Teknik Üniversitesi bölgesinde cirit kulüplerinin atlı sporcuları karşılama programı düzenledi. Cirit atları ve Türk bayraklarıyla Erdoğan'ı karşılayan sporcular, ayrıca üzerinde "Size kulak vermeyenler, ne bilsin millete olan sevdanızı" yazılı pankart açtı.