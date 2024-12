Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi’nin lansmanında konuştu: Anadolu’nun her detayı tarihi bir belge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, proje kapsamında attıkları her adımın, sahip olunan bereket, birikim ve beceri miraslarını ülkemizde ve dünyada hak ettiği seviyeye biraz daha yaklaştıracağını bildirdi. Emine Erdoğan, kendi himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen 'Anadoludakiler Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen belgesel lansman programına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, haziran ayında Anadolu'nun hikâyesini tüm dünyaya anlatmak üzere bir yola çıktıklarını hatırlatarak, "Toprağıyla, sofrasıyla, zanaatıyla asırlardır sessizce yazılan kültürel tarihimiz, bugün ilk gösterimini gerçekleştireceğimiz belgesel serisi ile görsel bir tanıklığa dönüşecek" dedi.Anadolu'nun insanlık tarihinin en zengin ve en eski arşivi olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Anadolu coğrafyasının her detayının 'tarihi bir belge' niteliğinde olduğunu söyledi. Erdoğan, "Mardin'in zanaat dolu taş sokaklarından Rize'nin yeşil yaylalarına, Ege'nin rüzgârlarından Ağrı Dağı'nın karlı zirvesine kadar, Anadolu'nun her köşesinde ayrı bir cevher saklıdır. Emekle harmanlanan toprağı, buğdaydan üzüme, zeytinden incire sayısız çeşitlilikteki ürünü, bire bin ölçüde sunar. Toprağın bereketi, mutfakta şifa ve lezzete, sofralarda muhabbete dönüşür. Öyle bir mutfak birikimi düşünün ki Asurluların baharat yoluyla getirdiği tatlardan, Hititlerin arpa ekmeğine kadar uzansın. Selçukluların tandırından Osmanlı'nın kültürleri harmanlayan zengin mutfağına kadar geniş bir mirası içinde taşısın" diye konuştu. Herkesin 'Anadoludakiler' olarak çok değerli bir hazinenin emanetçileri olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Anadoludakiler Projesi, Türkiye'nin 2023'le başlayan, 2053 ve hatta 2071'i de kapsayan büyük kalkınma hamlelerinin bir parçasıdır. Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır" dedi.YEREL hazineleri tanıtmayı amaçlayan belgesel serisinin bugün gösterimi yapılacak ilk bölümünde Karadeniz Bölgesi'nin ele alınacağını ifade eden Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Bereket ürünü olarak 'çay', birikim ürünü olarak 'Laz Böreği' ve beceri ürünü olarak 'Kazaziye' sanatı anlatılacak. Bölgenin özgün ürünleri ve hikâyeleri, haftalık olarak izleyici ile buluşacak." Programda ilan edilen "Anadoludakiler Tasarım Yarışması"nın hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Ayrıca, bölge bölge Anadolu'nun kültürel zenginliklerini bir araya getiren özel sergimiz, ocak ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak. Ankaralı vatandaşlarımız başta olmak üzere, bu değerli mirasa tanıklık etmek isteyen herkesi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.