AK Parti sahaya Togg’la çıkıyor

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), "Mobil AKİM" projesiyle sahaya iniyor. Projenin başrolünde ise yerli ve milli gurur Togg yer alıyor. Saha deneyimine sahip 1 erkek ve 1 kadından oluşan ekipler, AK Parti logolu Togg'lar ile kırsal kesimdeki yerleşim yerlerini tek tek ziyaret edecek. Ücra noktalardaki vatandaşların nabzı tutulacak, tüm görüşler kayıt altına alınacak. Ziyaret edilen her haneye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı, mektubu ve imzalı bir fotoğrafı da iletilecek. Çocuklara TEKNOFEST ruhuyla tasarlanan boyama kitapları, boyama kalemleri, şapka ve oyuncak gibi çeşitli hediyeler verilecek.Şehirden uzak bölgelerde hayatlarını sürdüren vatandaşların tüm beklentileri araştırılacak. Görüşlerin tamamı veri haline getirilip AKİM sistemine yüklenecek. Bu sayede vatandaş eğilimlerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşılacak. Sistemde işlenen veriler, söz konusu bölgeye ilerleyen süreçte ziyarette bulunacak olan parti temsilcileri için de birer 'rehber' görevi görecek. Proje ilk olarak 10 ilde hayata geçecek. Bu iller; Ankara, Afyon, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Konya, Aksaray, Kırıkkale ve Karabük olarak sıralanıyor. Pilot illerdeki çalışmaların ardından projenin stratejik analizi yapılacak ve gerekli iyileştirmelerle birlikte yurt geneline yayılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Her daim sahada ve milletinin her bir ferdinin yanında olan teşkilat olarak, AKİM'i kırsaldan başlamak üzere sahaya indiriyoruz. Köy köy, mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız" dedi.