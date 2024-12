Suriye’nin istikrarı bölgenin istikrarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan şunları söyledi:Suriye'nin iki önemli komşusu olarak, birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız. Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarı demektir. Suriye'nin yeniden imarıyla, günlük yaşamın normalleşmesi önceliğimizdir. İlk günden beri bölücü emellerle ilgili tutumumuzun ne olduğunu söyledik. Kararlılığımızı ortaya koyduk. Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacak.Bu dönem birlik içinde, dayanışma içinde, karşılıklı uzlaşı ve teenniyle hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir. Basiret ve ferasetiyle Suriye halkının, bu süreci alnının akıyla yöneteceğine yürekten inanıyorum. Türkiye ve Lübnan olarak müşterek hedefimiz Suriye'yi yeni bir şevkle ayağa kaldırmak.Lübnan, tıpkı kardeş Filistin gibi geçen yılı, İsrail tehdidi ve saldırganlığıyla tamamlıyor. Lübnan'da bugün ateşkes sağlanmış olsa da ateşkese giden süreçte bir milyondan fazla insan yerlerinden edildi. 4 binden fazla Lübnanlı ise İsrail tarafından katledildi. Türkiye, İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkânlarla Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür.İsrail'in ateşkesi harfiyen uyması ve Lübnan'da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskının sürdürülmesi gereklidir. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımızı sürdüreceğiz. Lübnan'ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısındayız.Lübnan Başbakanı Mikati: Lübnan'ın içinden geçtiği her çetrefilli durumda Türkiye destek ülkesi olarak ortaya çıktı. Ülkemiz aylardan beri İsrail saldırıları neticesinde ekonomik, toplumsal, çevresel bağlamda ciddi zararlara maruz kaldı. İsrail ateşkese uymuyor. Suriye'nin birliği, özgürlüğü ve tam egemenliğini destekliyoruz. Lübnan çok kötü bir kriz yaşadı ancak önce Allah'a sonra Lübnan dostlarına özellikle Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik.