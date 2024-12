Türkiye Türkiye’den daha büyüktür

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBAGEBİP Ödülü (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP Ödülü'nden (Bilimsel Telif Eser) oluşan "TÜBA Ödülleri" sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:Bu yıl TÜBA ve TÜBİTAK bilim ödülleriyle hepsi birbirinden kıymetli çalışmalar yürüten 57 bilim insanına ödüllerini tevdi ediyoruz. TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ni kazanan akademisyenlerimizi, bilim insanlarını şahsım ve bilim, aynı zamanda milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum.Göreve geldiğimizden beri ilk etapta zihinlere vurulan prangaları kırmaya çalıştık. 'Yapamayız, başaramayız, bizden bir şey olmaz' algısının yerine 'Yapabiliriz, başarabiliriz' özgüvenini yerleştirmeye çalıştık. 'Bizim harcımız değil, daha çok ekmek yememiz lazım' şeklindeki umutsuzluk aşılayan sözleri lügatimizden çıkardık. Zor da olsa, ciddi zaman da alsa hamdolsun on yıllardır milletimize empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmayı başardık. Türkiye kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi yan sanayi fikirlerin, ikinci el düşüncelerin üretildiği bir ülke de değildir. Özgür olmak için özgün olmak, orijinal fikirler ve projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Kendi rotamızı çizmeye yalnız siyaset ve diplomaside değil, bilim ve teknoloji alanında da ihtiyacımız var. Siyasette, dış politikada, savunmada nasıl bize dayatılan kalıplara bağlı kalmıyor, bize biçilen rollerin ötesine geçiyorsak, milli teknoloji hamlemizle bilim ve teknolojide kendi hikâyemizi yazmanın mücadelesini veriyoruz.Teknolojide, bilimde, sanatta, düşüncede başkalarına muhtaç bir ülke olmaktan çıkıp kendi imkânlarımızı, kendi kaynaklarımızı, kendi potansiyellerimizi en üst seviyede harekete geçirmek istiyoruz. Her alanda bağımsız Türkiye vizyonumuzu mümkün olan en kısa sürede gerçeğe dönüştüreceğiz. Son 22 yılda bunun altyapısını hem de çok güçlü biçimde oluşturduk. Evvelemirde insan kaynağı ve altyapı eksiklerimizi gidermek için çalıştık.Savunma sanayiimizin sembolü olduğu bilim ve teknoloji hamlelerimizin daha emekleme aşamasındayken nasıl boğulduğu hepimizin malumudur. Aslında bu zihniyet, bizim dönemimizde de sık sık karşımıza çıkmıştır. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg projemizden 5'inci nesil savaş uçağımız Kaan'a, insansız hava araçlarımıza yönelik linç kampanyalarından ilk insanlı uzay misyonumuza kadar her alanda bu zihniyetle karşılaştık. Togg'a fabrikası yok dediler, KAAN'ı kalorifer peteğine benzettiler. Türk astronot ve bilim misyonunu turistik gezi diyerek küçümsediler. İHA ve SİHA'ların her başarısında zaten sinir nöbeti geçirdiler. Başarıyı takdir etmek, desteklemek, milletin sevincini paylaşmak yerine bir kulp takarak engellemeye çalıştılar. Aynı bağnazlığa geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının açılışında bir kez daha şahitlik ettik.Görüldüğü üzere çağın gerisinde kalan değil, çağa liderlik eden bir büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sabun köpüğü gibi gelip geçen mevzi başarılarla yetinmek istemiyoruz. Ülke ve millet olarak yere sağlam basıyor, adımları sağlam atıyoruz, planlarımızı orta ve uzun vadeli yapıyoruz. 2002'ye göre bugün çok iyi bir konumdayız. İnşallah gelecekte çok daha iyi seviyelerde olacağız. Sadece kendimiz için değil, umudunu bize bağlamış olanlar için de bunu başaracağız. Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz.Kendi ülkelerine başkalarının gözünden bakanlar bunu fark edemeyebilir. Burunlarının dibini dahi görmekten aciz olanlar bunu anlamayabilir. 'Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işi var?' diye soranlar bu vizyonu ve misyonu idrak edemeyebilir. Türkiye'nin son 22 yılda nasıl büyük bir değişim geçirdiğini bilmeyenler, olayların seyrini kavramakta zorlanabilir. Ama biz bunu görüyoruz, süreçleri okuyoruz, çağrılara kulak tıkamıyoruz. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyenleri kendi haset dolu dünyalarında vehimleriyle, korkularıyla, komplo teorileriyle, safsata ve hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onlarla vakit kaybetmeyeceğiz. Biz hep olduğu gibi önümüze bakacağız, hedeflerimize odaklanacağız. Öyle inanıyorum ki 2053 ve 2071 vizyonumuzun da mimarları sizler olacaksınız.TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında 32 bilim öncüsüne ödül verildi. Özgün ve çığır açan çalışmalarıyla alan bilim insanları şöyle:Malzemelerin elektrokimyası ve yenilenebilir enerji uygulamalarına yönelik elektrokataliz konularında dünya çapında güçlü ve yaygın etkiye sahip buluşlarına dair temel ve mühendislik bilimlerindeki özgün ve öncü araştırmaları dolayısıyla Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında ödül aldı.: Lokal Kemik İliği Renin-Angiotensin Sistemi'ni ilk kez tanımlaması, alyuvarlar üzerinden hemostaz sağlayarak literatürde çığır açıcı bir ilaç olarak yerini almış olan Ankaferd hemostatın geliştirilmesi ve hemostaz ve kronik myeloid lösemi alanındaki çalışmaları sebebiyle Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında ödül almaya hak kazandı.Altınordu Hanlığı ve vârisi devletler ve Doğu Avrupa'daki Osmanlı öncesi Türk kavimleri (Kıpçaklar, Kumanlar ve Tatarlar) üzerine yaptığı özgün ve çığır açıcı çalışmaları dolayısıyla Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde ödül aldı.Helenistik dönem heykelciliği ve Roma ve Geç Antik dönem Anadolu'su, özellikle Afrodisias antik şehri üzerine yaptığı özgün ve çığır açıcı çalışmaları ile ödül aldı.Prof. Dr. Seda Keskin AvcıProf. Dr. Sinem ÇöleriProf. Dr. Sinan GeziciProf. Dr. Hakan ÖzkanProf. Dr. Ahmet AlanayProf. Dr. Gülen HatemiProf. Dr. Bahar Rumelili SancakProf. Dr. Meral BeksaçDr. Öğr. Üyesi Çiğdem YatağanDoç. Dr. Hicret K. ToprakDr. Öğr. Üyesi Nagihan DoğanDr. Büyükelçi Tanju BilgiçProf. Dr. Uğur Ünal (Sosyal Bilimler Halil İnalcık Özel Ödülü)Prof. Dr. Mehmet Güneş (Sosyal Bilimler Kemal Karpat Özel Ödülü)Doç. Dr. Füsun Şeyma Kışkan (Doğa ve Mühendislik Bilimleri Jüri Özel Ödülü)