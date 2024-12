Kadın okuryazarlık oranı % 96’ya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yetişkin eğitiminde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Tekin, "2008 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Ana-Kız Okuldayız Okuma-Yazma Kampanyası' ve 2018 yılında gerçekleştirilen 'Okuryazarlık Seferberliği' ile okuma-yazma oranlarını artırmak için yoğun çaba sarf ettik. 2002 yılında yüzde 79.9 olan kadın okuryazarlık oranını an itibarıyla yüzde 96'nın üzerine çıkardık" dedi.TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuşan Tekin, "Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarında önemli artışlar sağladık. 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretim kademesinde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 87,30 iken, 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 93,82'ye, ortaöğretim kademesinde ise yüzde 45,2'den yüzde 91,57'ye yükseldi" ifadesini kullandı.Bakanlıkta görev alan kadın sayısına ilişkin bilgi veren Tekin, "Bakanlığımızda görev yapan toplam 1 milyon 166 bin 93 personelin 651 bin 658'i, yani yüzde 55,88'i kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Öğretmenlerimiz arasında ise kadınların oranı yüzde 62,43 ile büyük bir çoğunluğu temsil ediyor. Bu fedakârlığın en acı örneklerini, terör örgütlerinin alçak saldırılarında can veren Arzu, Ayşenur ve Aybüke öğretmenlerimizde gördük" diye konuştu.Tekin, bu yıl hayata geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, şiddete karşı bilinçlendiren, empati ve saygı kültürünü içselleştirmiş, adalet ve merhamet duygularını davranışlarının temeline yerleştiren bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Tekin, "Okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve velilere yönelik koruyucu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar tarafından akran zorbalığı, öfke kontrolü, hak ve sorumluluk bilinci, kadına yönelik şiddet gibi konularda eğitimler veriliyor. Kadına yönelik her türlü şiddet insanlığın onuruna ihanet" ifadelerine yer verdi.ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün 2025 yılı bütçesinin maddeleri ele alınırken soruları yanıtladı. Tunç, uzlaşmazlıklar için aile arabuluculuğu getirmeyi planladıklarını, gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak Yargı Strateji Belgesi'nde de yer alacağını söyledi. Tunç, "Aile arabuluculuğuyla ilgili çalışmamız, istişarelerimiz devam ediyor. Yargı reformu strateji belgesinde de bunu hedef olarak koyacağız" bilgisini paylaştı. Zübeyde YALÇIN/ANKARA