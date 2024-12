CHP, küresel güçlerin soytarısı haline geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:❱❱ Sizlerin şahsında Muğla'nın sahilinde, yaylasında tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Milli mücadelede işgalcilere bu bölgeleri dar eden efelerin kimliği sizlerle yaşıyor. Vefanın kıymetini Muğla gayet iyi bilir. Ufku burnunun ucunu görmeye yetmeyenlerin bedelini Muğlalılar ödemek zorunda değildir. Kendi hayatımızın ötesinde bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük miras, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek olacaktır. Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.CHP tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek etkin bir güç haline gelmesinden rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen maalesef bunlardan en küçük bir kendini düzeltme emaresi de göremiyoruz. Bu söylediklerimiz ilzam, itham, iftira değil apaçık hakikattir. CHP'nin tüm bünyesini saran bu gaflet haline her alanda şahit oluyoruz.Mesela Türkiye güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekâtlar yapıyor. Karşımıza kim çıkıyor? CHP. Türkiye, Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya'da pozisyon alıyor. Karşısına kim çıkıyor? CHP. Türkiye Rusya, Ukrayna savaşından Filistin'de yaşanan trajediye kadar bölgesindeki tüm çatışmalarda dünyanın takdirini kazanan tutumlar geliştiriyor. Karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye Türk dünyasının siyasi, kültürel, sosyal, askeri, beşeri birliğini sağlayacak tarihi adımlar atıyor, karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir alanda kazan-kazan esasına dayalı açılımlara girişiyor, karşısına yine CHP çıkıyor.Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'den PKK/YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Biz bu hakikatleri vicdanları rahatsız, kafaları huzursuz ama aynı zamanda çaresiz aklıselim sahibi CHP'liler adına da dile getiriyoruz.Karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş her biri diğerinin ayağını kaydırmakla, gözünü çıkarmakla meşgul bir yapı var. Mahalli idare düzeyinde yıllardır yönettikleri yerleri altyapısı ve üstyapısıyla nasıl geri bıraktıklarını, buna karşılık imkânlarını nasıl yağmaladıklarını cümle âlem biliyor. Üstelik son dönemde bu yağmaya bölücü terör örgütü ile irtibatını bir türlü kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi içlerindeki kavganın temelinde de işte bu rant kavgası var.❱❱ Eski genel başkanları gerçeklerden kopmuş bir şekilde eline FETÖ'cülerin tutuşturduğu argümanlarla 13 yıl güya siyaset yaptı. Şimdiki genel başkanları da komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. Hakkını vermek lazım. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu. Ama artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu durumlara düşürmesi Türk siyaseti adına utandırıcıdır.❱❱ Demokratik siyasetin muhalefet vasıtasıyla kendini yenileme erdemini biz kendi kendimize gerçekleştiriyoruz. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir değişim sürecini kendi içinde yaşatmayı hep başarmıştır. Parti yönetimimiz ve kabinelerimizde vizyon belgelerimiz ve programlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle, reformlarımızla, milletimizle kurduğumuz bağın temellerini güçlendirecek adımlarımızla, velhasıl hayatın her alanına dokunan icraatlarımızla değişim bayrağını elden hiç bırakmadık.❱❱ Yaşadığımız geçici sıkıntıları sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde ülkenin ve milletin sorunlarıyla ilgili en küçük bir çözüm paketi yoktur. Bugün de ülkenin ihtiyacı olan her konuda, ihtiyacı olan parti ve ittifak biziz. Bölgemizde ve dünyada olan gelişmeleri en iyi okuyan parti ve ittifak biziz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Sözümüzü milletin gönlüne yazıyoruz.❱❱ Muğla'ya 22 yılda 302 milyar lira yatırım yaptık. Marmaris'te 2000 kişilik spor salonu ve gençlik merkezi ile tenis kortlarının inşaatına devam ediyoruz. Menteşe'de 6000 seyirci kapasiteli stadyum ve tartan atletizm pisti yapımı için bu ayın 26'sında ihaleye çıkıyoruz. Bodrum Stadı ve salonu için arazi çalışmasını Fethiye Stadı için de proje çalışmamızı tamamladık. İnşallah bu projelerin de ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız. Sağlıkta içinde şehir hastanemizin de olduğu toplam 12 sağlık tesisimizin plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Muğla'da 6 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Tarihi Dalaman Köprüsü'nün yapımını bu hafta tamamladık. Muğla Kale yolu üzerindeki çalışmalarımız ve Yalıkavak yolunu 2025'te, Seydikemer, Kalkan ve Didim Milas yolunu 2026'da, Söğüt- Seydikemer arasını 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz.Başkan Erdoğan, konuşmasında Palandöken Dağı'nda antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden mili sporcu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Erdoğan, Judo Genç Milli Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırıyı sosyal medya mesajıyla kınayarak "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kurmayları ile Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'nin katkılarının masaya yatırıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda Suriye yönetimi ile ilişkilerin çerçevesi çizildi. Erdoğan, "Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Ama talep onlardan gelmeli. Talep gelirse istedikleri her konularda onlara yardımcı olacağız" dedi. Türkiye'nin Suriye yönetimi ile yaptığı görüşmelerde yeni yönetimden "Bizim size ihtiyacımız var. Her alanda desteğe ihtiyacımız var" talebi geldi. Bu çerçevede, enerjiden ulaştırmaya, iletişimden idari, siyasi, kurumsal yapıların yeniden yapılandırılmasına kadar her konuda destek verilecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütleri YPG/PYD'nin tasfiyesine ilişkin önemli bir gelişme de yaşanıyor. Suriye yönetiminin hava kuvvetlerini aktive etmek için düğmeye bastığı ve 10-15 gün içinde sürecin tamamlanacağı bildirildi. Bu hayata geçtiğinde YPG/PYD üzerine güçlü bir şekilde gidileceği belirtiliyor. İlişkilerin bir sistem içinde ve hızla ilerlemesi amacıyla iki ülke arasında bakanların yer alacağı ortak bir komite kurulması üzerinde de duruluyor. Zübeyde YALÇIN/ANKARA