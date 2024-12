Kültür ve sanat insanlarımıza desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde, "Kim olursa olsun, sanatını aşkla icra eden, milletin derdiyle dertlenen, millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, bu yıl edebiyattan kütüphaneciliğe, müzikten tiyatroya, bilim kültürden sinema ve zanaatlara uzanan 8 ayrı dalda ödül takdim edildiğini belirtti. Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende şu mesajları verdi:

Kalıcı olan yarınlara akıl, ruh, moral ve köklerden mesaj ileten, sadece ve sadece kültür sanat eserleridir. Atalarımız şu veciz cümleyi; ilim, fikir ve sanat dünyamıza adeta hediye etmiştir: 'Kem âlât ile kemâlât olmaz.' Siyasette, iş hayatında, eğitimde, aile ve sosyal yaşantımızda rehber edinmemiz gereken bu sözü pek tabii kültür ve sanat faaliyetlerimizde de kılavuz olarak belirlemek önem arz ediyor. Vasat malzemeden kaliteli iş asla çıkmaz. Biz bu açıdan nasipli bir milletiz.

GEÇMİŞTEN GELEN IŞIKLA

İçine sirayet ettiği her bünyeyi tektipleştiren neoliberal kültür akımlarının ve dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artırdığını görüyoruz. Bunun için, tarihten süzülüp gelen gelenekli sanatlarımızı muhafaza etmeli, ilmi ve kültürel çalışmalarımızı günümüzün sunduğu imkânlarla çok daha ileri noktalara taşımalıyız. 'Marifet iltifata tabidir' düsturuyla düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerimizi işte bu amaç doğrultusunda geçmişten aldığımız ışıkla geleceği aydınlatmak üzere icra ediyoruz.

DÜNYA GÖRÜŞÜNE BAKMIYORUZ

Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyoruz. Bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz. Taklit ve takip eden değil, ilhamını kendi kültüründen, toplumundan, geçmişinden ve köklerinden alan her sanatçı bizim başımızın tacıdır. Devraldığımız mirası zenginleştirmek için ömrünü vakfeden her sanatçı ilim ve düşünce insanı bizim gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Kim olursa olsun sanatını aşkla icra eden bu milletin derdiyle dertlenen, bu millete tepeden bakmayan herkese devlet olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Siz kıymetli kültür, sanat, ilim insanlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz.





ÖDÜL SAHİPLERİYLE HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte katıldı. Ödül töreninde, ilk olarak ödülü almaya hak kazanan sanatçıların biyografileri izlendi. Ödül takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödül sahipleriyle fotoğraf çektirdi.



VEFA ÖDÜLÜ HALİT REFİĞ'E

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefa Ödülü'nün Türk sinemasının usta ismi merhum Halit Refiğ'e verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "1958'den ebediyete intikal ettiği 2009 yılına kadar sinema çalışmalarını sürdüren Halit Refiğ yarım asırlık sanat hayatında Türk sinemasına kıymetli eserler kazandırdı.

Halit Refiğ öncüsü olduğu ulusal sinema hareketiyle Türk sinemasının yerli ve milli değerler üzerine bina edilmesinde ses getiren, adeta çığır açan işlere imza attı. Kendisine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Vefa ödülüyle kendisine olan minnet borcumuzu ifa etmişizdir diye ümit ve temenni ediyorum."





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NOEL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Noel Yortusu dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajda, Hıristiyan inancına mensup tüm vatandaşları tebrik etti.

Tüm vatandaşların kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin kendileri için önem arz ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarihi boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz. Başta Hıristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hıristiyan âleminin Noel Yortusu'nu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA