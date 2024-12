Patlama kurbanları uğurlandı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetti. Patlamada yaşamını kaybeden işçilerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Patlamaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Tuğba Demir, Çetin Karamüftüoğlu, Muhammet Ergin, Özlem Özçakır, Tuba Sert, Enes Kırmızı, Seda Akın, Seçil Çapa, Müberra Sönmez, Selin Karanlıkoğlu ve Elif Özgür'ün cenazeleri ailelerine teslim edildi. 10 işçi dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Tuba Sert ise bugün toprağa verilecek.

YOGA TUTKUNUYDU

Özlem Özçakır (33), mühimmat bölümünde üretim sorumlusuydu. 2014'te Trakya Üniversitesi kimya bölümünden, 'Geçiş metal kompleksleri, IR analizlerinin incelenmesi' hakkında bitirme teziyle mezun olan ve aynı yıl fabrikanın sivil amaçlı patlayıcı üretim kanadında kimyager olarak göreve başlayan Özçakır, işyerindeki başarıları nedeniyle, üretim sorumlusu olarak mühimmat bölümüne atanmıştı. Yoga yapmayı ve hayvanları çok seven Özçakır'dan geriye, sosyal madya hesabından paylaştığı yoga fotoğrafları ve 'Hayat geri dönmez ve aslında her an kusursuzdur. Ama işte bir anı mutlu olarak belirlediğimizde o hissi tekrar yakalamak isteriz. Haliyle acı başlar" şeklindeki kitap sayfası kaldı. Özçakır, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.





"ABLANA SARIL YAVRUM"

Elif Özgür (19) 6 ay önce işe başlamıştı. Köyünde düzenlenen cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aileyi teselli etmeye çalıştı. Genç kızın kardeşi ve annesi tabut başında gözyaşı döktü. Acılı anne, tabuta sarılan kızına, "Ablana sarıl yavrum, yüreğimiz yandı" diyerek ağladı. Elif dualarla toprağa verildi.

KARACİĞERİNİ VERMEK İSTEMİŞTİ

Selin Karanlıkoğlu (27) bekârdı ve 10 yıldır fabrikada çalışıyordu. Karaciğer yetmezliği bulunan babası Nejdet Karanlıkoğlu için donör olmak istemiş ancak dokuları uyuşmamıştı. Acılı baba, "İşini yarım saat aksatmamıştır. Herkes tarafından çok sevilen ve tanınan biriydi. 30 kişi ona bağlı çalışıyordu" dedi. Karanlıklıoğlu, merkez Karesi ilçesindeki Tatlıpınar Mahallesi Camii'nde düzenlenen törenin ardından Tatlıpınar Mezarlığı'na defnedildi.







TAM BİR HAYVANSEVERDİ

Müberra Sönmez de tam bir hayvanseverdi. İki çocuk annesi Sönmez'den geriye kedisi ve muhabbet kuşuyla çekilmiş mutluluk pozları kaldı. Sönmez, Karesi ilçesi Bilali Habeşi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedildi. Tuğba Demir (21) de 3 yıl önce işe başlamıştı. Merkez Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Camii'nde düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Demir, Çınarlıdere Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.





ÜRETİM SORUMLUSU OLDU

Muhammet Ergin, evli ve 1 çocuk babasıydı. 2018'de fabrikanın elektrik bölümünde işe başlamış, ancak o bölümde mutlu olmadığı için bir yıl önce kapsül bölümüne geçmişti. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Ergin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Enes Kırmızı (28) için merkez Karesi ilçesi Altay Camii'nde tören düzenlendi. Eşi tabuta sarılarak, "Her şey senin istediğin gibi olacak. Çocuğumuz seni çok iyi tanıyacak, çok sevecek. Ben senin ruhunu sevdim, ruhun hep benimle olacak" diye gözyaşı döktü. Kırmızı'nın naaşı Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi.

BİR HAFTA ÖNCE İŞE BAŞLADI

Çetin Karamüftüoğlu (27), bir dönem yerel bir gazetede çalışmış, bir hafta önce ise mühimmat fabrikasında işe başlamıştı. Karamüftüoğlu, Merkez Zağnospaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Altıeylül ilçesindeki Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.