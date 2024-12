Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık, hâkim karşısına çıktı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına başlandı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile çocuklardan birinin babası K.A. getirildi. Diğer sanıklar duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma, anne B.Y. (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkında ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaların birleştirilmesiyle başladı. Duruşmada sanıkların savunmasının alınmasının ardından tanıklar dinlendi. Heyet ara kararında, anne B.Y. ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A.'nın tutukluluğunun, suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası K.A.'nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat Çarşamba gününe erteledi. İddianamede anne B.Y. için 67 yıl, suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası K.A. hakkında 28 yıl 6 ay, anne B.Y.'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında 1 yıl 6 ay, suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. hakkında ise 48 yıl hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.