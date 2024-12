Fahiş fiyat fırsatçılarının üstesinden geleceğiz

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Bursa 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Hayat pahalılığı vatandaşlarımızı etkiledi. Sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha çok karşılaştı. Hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, zorluğun farkındayız. Evine ekmek götürmeye çalışan işçimizin de, saçlarını ülkemize hizmet uğrunda ağartmış emeklimizin de, yazın güneşine, kışın ayazına aldırmadan toprağı işleyen çiftçimizin de, yatırım yapıp başkalarına ekmek kapısı olan sanayicimizin de, her sabah dükkânını 'bismillah' diyerek açan esnafımızın da velhasıl hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her bir ferdinin derdini, talebini, beklentisini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı dürüstlük siyasetidir.

Ekonomi programımızın temel gayesi, milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatla satış yapan fırsatçıların da üstesinden geleceğiz. Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti olmaz.

Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz.

Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız.

Asgari ücrette biz tabanı belirliyoruz. Yüzde 30 içimize sindi. Hesap yerine oturdu. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Elini tutan yok. İstihdamda bir gerilemeyi arzu etmiyoruz.



TEŞKİLATA: EVDE OTURMAK YOK SÜREKLİ SAHADA OLUN



Her ne sebeple olursa olsun, teşkilatımızdan ayağa kesilenler varsa, onları mutlaka bulacağız, parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz. Şu noktaya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, yokluk zamanlarında partimiz için elbisesi tozlanmış, ayakkabısı çamurlanmış, sırf bu kutlu davaya inandığı için varını yoğunu seferber etmiş, Ömer'leri, Ayşe'leri, hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi ayakta tutanlar, işte o samimiyet timsalleridir. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar, işte o fedakârlık abideleridir.

Gelmeyene biz gideceğiz. Aramayanı biz arayacağız. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Yorulanı biz yüreklendireceğiz. Yani partimizi Bursa'da her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Burada Roman vatandaşlarımızın şu anlamlı sözünü sizlere hatırlatmak isterim. Roman kardeşlerimiz ne diyorlar? "Evde oturan ölür" diyorlar. Merhum Neşet Ertaş da "Aşk ile çalışan yorulmaz. Ne zaman öldüysem işte o zaman yoruldum" diyor. Bizim de Bursa'da ve diğer illerimizde yapmamız gereken işte budur. Evde veya il ilçe binasında oturmayacak, sürekli sahada olacağız. Bursa teşkilatımızla birlikte kongrelerimizi yaptığımız diğer bütün illerdeki kardeşlerimden işte bu hassasiyetle çalışmalarını bekliyorum. Gayretleriniz için, emekleriniz ve samimi çabalarınız için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.



AK PARTİ UCUZ SİYASETİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ



Günübirlik hesaplar yakın geçmişte bu millete çok vakit ve nakit kaybettirdi. Kim ne verirse benden beş fazlası anlayışı geçmişte Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetti. Sırf günü kurtarmak için verilen ancak sonra unutulan sözler, hem bu ülkeye hem de siyaset kurumuna çok büyük zararlar verdi. Benden sonrası tufan diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar.

Hesap kitap yapmadan bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkânsız hasarlar bıraktı. AK Parti olarak bu ucuz siyaset tarzını 2002'den beri hep elimizin tersiyle ittik. Kendimiz bedel ödesek dahi millete ve ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz dedik. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız. Zor da olsa en doğru kararı alacağız dedik. Hamdolsun. Bu duruşumuzdan da asla taviz vermedik.



ARTIK TÜM DÜNYAYA GÜVEN VEREN TÜRKIYE VAR



Türkiye'nin asırlık sorunlarına çözüm yollarını biz geliştirdik. Türkiye şahlanışını bizimle yaşadı. 22 yıl önce hayal dahi edilemeyen büyük dönüşümleri, büyük reformları ülkemizde biz gerçekleştirdik. Artık dünyada sözünün ağırlığı olan, itibarı artan, ay yıldızlı bayrağı başta komşuları olmak üzere tüm dünya için güven veren bir Türkiye oldu.

Ulaştırmada, konutta, enerjide, tarımda, savunma sanayiinde Türkiye tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı. Tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını yere sağlam basarak yaptık. Şahsi çıkarlarımızı değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz.

İnşallah, 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz. Eskiler tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz der. Biz bugün bu fedakârlıkları yapacağız ki önümüzdeki yıllarda rahata kavuşabilelim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin lideri olarak milletime güveniyorum. Ülkeme güveniyorum. Teşkilatımıza güveniyorum. Rabb'im hepinizden razı olsun.



SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla konutlar üreteceğiz. Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon kendiliğinden sönmeye başlayacaktır.

Bursa'mıza 22 yılda 785 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizin en önemli markalarından olan Bursaspor şimdilik iyi gidiyor. Şehrimize 4 bin 149 yataklı hastane dahil 93 adet sağlık tesisi kazandırdık. 10 sağlık tesisimizin yapımı, 18'inin ise ihale süreci devam ediyor. Ankara-Bursa hızlı treni 2026 sonunda hizmete başlayacak.



AK PARTİ BİR VEFA ÇINARIDIR

■ Gençler maşallah bugün çok coşkulu. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri bağrına basan Bursalılara şükranlarımı sunuyorum. İl kongremizin hayırlar getirmesini diliyorum. AK Parti kuruluşundan itibaren sadece erdemliler hare keti olarak değil bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir.



TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPARAK ÜLKEMİZİ YENİ DÜNYAYA HAZIRLIYORUZ

Başkan Erdoğan, Bursa'da Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu:

■ Yapay zekâ ve insansız sistemler meselesinin ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. TEKNOFEST'ler ve Ar-Ge yatırımları ile bu yeni dünyaya ülkemizi hazırlıyoruz. Geleceğin teknolojisine bugünden yapılan her yatırımı destekliyoruz. Bursa teknoloji alanında da diğer illerimize örnek olacaktır. 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla ve ortak bir gelecek vizyonuyla hareket ettik. Bu sene yatırımlar için 1 trilyon 569 milyar lira kaynak ayırdık.

■ Amerika'da başkanlık seçimleri sonrasında yönetim şekilleniyor, muhalefet Türkiye'ye dair kurulan her müspet cümleye iç siyaset zaviyesinden yaklaşıyor. Muhalefet iç iktidar kavgasına kendilerini öyle bir kaptırdılar ki teknolojinin nereye evrildiğini göremiyorlar. Aynı tablo dış politikadan ekonomiye kadar her alanda geçerli. Kendilerini yenileme noktasında sadece isteksiz değiller, aynı zamanda kabiliyet de yok. Suriye rejiminin devrilmesinin üstünden 3 hafta geçti, bunlar meseleyi hâlâ kavrayamadı. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. 2024'te ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Rezervlerimiz güçlendi. Kur oynaklığı azaldı. Finansman koşulları iyileşti. Ekonomi programımıza güvenimiz tam. 2024'te seçimlere ve bölgemizde nükseden yeni krizlere rağmen belirlediğimiz hedeflere önemli ölçüde ulaştık. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not artırdığı tek ülke biziz. Tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefet bir türlü anlamıyor.

■ HIT-30 programıyla 5 ayda elektrikli araç, güneş hücresi gibi konularda büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik.