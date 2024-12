Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Daha önce Gap Eylem Planı çerçevesinde yapılmış bir müze. Türkiye'nin ve dünyanın aslında bence en önemli müzelerden biri oldu burası. İşte malum Urfa ve çevresi çok eskilere giden bir tarihe sahip, Göbeklitepe bunun en güzel örneklerinden, bunun da replikasını yapmışlar, ama birçok eser de orijinal. Bir taraftan da çocuklar için daha görselliği olan çalışmalar var. Zamanında Cumhurbaşkanımız Başbakanken, bu projeyi çok özel takip etmişti, çok iyi hatırlıyorum. Hakikaten bayağı bir özenle gerçekleştirilen bir proje oldu. Ama vakit az, en az 1,5 saat lazım diyorlar tamamını gezmeye. Bir başka vesileyle gezeriz inşallah.

Hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz.

Bugün önemli, yoğun bir günümüz geçti Şanlıurfa'da. Her şeyden önce Sanayi Teknoloji Bakanlığı'mızın koordine ettiği Bölge Eylem Planı, güncellenmiş GAP Eylem Planını paylaşmış olduk. Bu sadece bir plandan ibaret değil tabii ki, bir taraftan da DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz, KOP dediğimiz Konya Ovası ve DAP dediğimiz Doğu Anadolu Bölge Kalkınma Projeleri var. Dört bölgeye biliyorsunuz özel eylem planları hazırlıyoruz. 4 tane kalkınma idaremiz var, 26 tane de ajansımız var. Niye bu bölgelerde bu eylem planları var? Bunlar Türkiye ortalamasının altında kişi başına geliri olan, ortalamaya yaklaştırmak istediğimiz bölgeler. Son 20 yılda da bu anlamda önemli mesafeler de kaydettik, ama hala bölgesel farklılıkları azaltma gündemimiz elbette devam ediyor. Ama en az o farklılıkları azaltma gündemi kadar bölgesel potansiyeli harekete geçirip, rekabet gücünü arttırıp topyekûn kalkınma sürecimize her bir bölgenin katkısını arttırma meselesi de var. Yani bir tarafıyla bölgeler arası gelişmişlik farklılığını azaltma, diğer tarafıyla da her bölgenin daha fazla katma değer ve rekabet gücüyle toplam kalkınmamıza katkıda bulunması, bu iki hedef çerçevesinde güncel ihtiyaçlara göre bu eylem planlarımız yenileniyor. Bugün GAP Eylem Planını ilan etmiş olduk, önümüzdeki süreçte Konya'da KOP Eylem Planını, çünkü KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin bulunduğu il Konya, genelde öyle bir karar verdik. Bölge Kalkınma İdaresi hangi ildeyse bölgede orada toplantılar yapalım dedik. Dolayısıyla KOP'u Konya'da yapacağız, DOKAP merkezi Giresun, dolayısıyla Giresun'da yapacağız ve diğer çevre illeri davet edeceğiz. DAP Bölge Kalkınma İdaresi de Erzurum'da, o yüzden Erzurum'da yapacağız. Yani 4 toplam toplantı yapmış olacağız.

Buralarda sadece eylem planlarını ilan etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda o bölgenin valileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasıyla da bir araya gelip onlarla istişare yapma imkânı da bulmuş oluyoruz. Bugün nitekim eylem planının ilanından sonra burada gerçekleştirdik ilkini, çok da faydalı oldu diye düşünüyorum. Bütün sorunlarını ve yorumlarını ifade etti değişik illerden arkadaşlarımız. Tarımdan sanayiye, turizmden altyapıya birçok talep, birçok öneri gündeme geldi. Her bir bakanımız da kendi konusuyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi, nasıl baktığımızı ortaya koydu. Bu vesileyle çok faydalı hakikaten, bir taraftan da bazı sorunların çözümüne vesile olan toplantılar, bunları devam ettireceğiz. Bizim siyasi anlayışımız da böyle. Hep Ankara'da oturarak ülke yönetilmez diye inanıyoruz. Dolayısıyla her fırsatta çeşitli vesilelerle illere gidiyoruz, bölgelere gidiyoruz, bu da onun güzel örneklerinden bir tanesi diye düşünüyorum.