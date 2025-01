2025 soykırımın sona erdiği yıl olsun

Dünya 2025 yılının ilk günlerini yaşarken, Gazze'de siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı zulüm devam ediyor. Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü devlet terörü, kış aylarının ortasında, soğuğun da etkisiyle büyük bir insani trajediye döndü. Evleri saldırılarla yıkılan Gazzelilerin çadırlarını da hedef alan İsrail, sivil halkı, soğuğa karşı savunmasız bırakıyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Et Tevabat, son durumu SABAH'a değerlendirdi. Tevabat, İsrail'in saldırıları sonucunda şu ana kadar 56 binden fazla şehit ve 108 binden fazla yaralı ve mağdur olduğunu söyledi.

İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR

İşgalci İsrail'in Filistin halkına dayattığı zorunlu göç sonucunda 2 milyon Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Tevabat, "Bombardıman ve ölüm korkusuyla evlerinden ayrıldılar. Evleri işgal güçleri tarafından yıkılan 2 milyon yerinden edilmiş insan, felaket koşulları altında yaşıyor. 135 bin çadırdan 110 bini, yani yüzde 81'i kullanılamaz hale geldi ve hizmet dışı kaldı. Bu insanlar şimdi kış, soğuk ve dondurucu havalar nedeniyle çok zorlu ve insanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

TAM BİR TRAJEDİ

Gazze'de soğuk ve yağışlı havanın ölümleri artırdığını anlatan Tevabat, "Gazze Şeridi etkili bir soğuk hava dalgasına girdi. Sert rüzgârlar ve yağışlar var. Sert kış koşulları ve dondurucu soğuklar nedeniyle yerinden edilmiş insanlar arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi ve bu sayı trajik koşullar nedeniyle artmaya devam edebilir. Hükümet medya ofisi olarak bu konuda daha önce uyarıda bulunmuştuk" diye konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Tevabat, "İsrail işgal güçlerini ve soykırıma destek veren ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri bu tarihi felaketin ve derin insani krizin tüm sorumluluğunu taşımakla suçluyoruz. Uluslararası toplumun ve BM kuruluşlarının insani krize karşı devam eden sessizliği, trajediyi derinleştiriyor ve yerinden edilmiş insanların hayatını tehdit ediyor. Uluslararası toplumu insani krizi çözmeye, mağdurlara gerekli desteği sağlamaya, her aile için barınma imkânı sunmaya ve soykırımın ve sonuçlarının durdurulması için acil harekete geçmeye çağırıyoruz. 2025 bu soykırımın sona erdiği yıl olsun" dedi.

BEBEKLER DONARAK ÖLÜYOR

15 aydır süren katliamların en kötü günlerini geçiriyor. Saldırılar sürerken artık kalacak yerleri de kalmadı. 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde her 10 kişiden 9'u evlerinden oldu. Bastıran yağmurlar nedeniyle binlerce çadır günlerdir sular altında. İsrail'in aylardır insani yardımlara izin vermemesinden dolayı yiyecek kalmadı, ilaçlar tükendi, içecek sular bitti, hastalıklar her yeri sardı, bebekler donarak ölüyor, soğuk her geçen gün artıyor... Anneler, çocuklarını ısıtmak için artık her şeyi yakmaya başladı.

İKİZ BEBEKLERİ DONDU

Gazzeli Batran ailesi, soğuktan ölen ikiz bebeklerinin acısını yaşıyor. Filistinli anne, "Pazar sabahı uyandığımda ikizlerden Cuma'nın vücudunun soğuktan dolayı sertleştiğini ve morardığını gördüm. Komşudan aldığım battaniyeye sarmama rağmen çocuğun bedeni buz gibiydi" sözleriyle maruz bırakıldıkları zulmü özetledi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir çadırda kalan Batran ailesinin bir aylık bebeği Cuma, pazar günü donarak ölmesinin ardından ikiz kardeşi Ali de soğuktan fenalaşarak kaldırıldığı Aksa Şehitleri Hastanesi'nde bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, 5 Kasım 2024'te, geçen yıl en az 4 bin bebeğin, onları hayatta tutmaya çalışan hastanelere yönelik devam eden saldırılar nedeniyle yeni doğan bakımından mahrum kaldığını belirtmişti.

GÜVENLİ BÖLGELERDE KATLİAM

Siyonist İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. Katil İsrail ordusu daha önceden 'güvenli' olarak ilan ettiği bölgelere bomba yağdırıyor. İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. İsrail ordusu aralık ayında Gazze'ye 1400'den fazla saldırı düzenledi. İsrail'in 454 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 581'e yükseldi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ DE AL JAZEERA'YI YASAKLADI

İSRAİL'İN ardından Filistin yönetimi de Al Jazeera'nın haberlerini yasakladı. Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yasaları ihlal ettiği öne sürülen haberde, Al Jazeera'nın yasal statüsünü düzeltinceye kadar çalışmalarının geçici olarak sonlandırıldığı vurgulandı. Hamas, Filistin yönetiminin Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını durdurma kararını şiddetle kınadı.

LÜBNAN'DA İHLALLER SÜRÜYOR

İSRAİL ordusu, Lübnan'ın güneyinde ilk kez kara saldırısı düzenlediği Beyt Lif beldesinde tanklarla bir evi hedef aldı. İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.