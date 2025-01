Kozak’ı kurtaran karar

UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olan ve Ekolojik Hassas Bölge olarak tanımlanan, Kozak Yaylası'na yapılmak istenen taş ocağına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'dur' dedi. Bakanlık, Ankara merkezli bir madencilik şirketinin, İzmir'in Bergama ilçesine bağlı yukarı Cuma Köyü sınırlarında yer alan 50 hektarlık Granit Mermer Ocağı Projesi'yle ilgili devam eden ÇED sürecinin, ÇED Yönetmeliğinin 5. Maddesi 2. Bendi B Fıkrası hükmü gereğince mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile sonlandırıldığını açıkladı. İptalin gerekçeleri arasında ÇED sahasının Yukarı Cuma köylülerine fıstıklık olarak tahsis edilmesi ve köylülerin projeye karşı olan tepkisi yer aldı. Kararda, "Proje alanının 17 hektarlık kısmının orman sayılan alanda kaldığı, bu alanın S.S. Yukarıcuma Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Özel Ormanı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı sınırları içinde yer aldığı, talep alanına izin verilmesinde bir zorunluluk bulunmadığı, yöre halkının hassasiyeti de dikkate alındığında, yapılacak madencilik faaliyetinin orman-halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek olması, ayrıca talep konusu alanın ağaçlandırma çalışması yapılan sahalara isabet etmesi ve izin verilmesi durumunda, orman yapısının ve bütünlüğünün bozulacağından ormanlar ve ormancılık çalışmalarına olumsuz etkisinin olacağı değerlendirilmiştir" denildi. Karar, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında da büyük sevinçle karşılandı. Bölge halkı kurulmak istenen taş ocağını protesto etmiş, geçtiğimiz süreçte yapılmak istenen halkın katılım toplantısı vatandaşların tepkisi nedeniyle yapılamamıştı.





İHTİYACIN YÜZDE 80'İNİ KARŞILIYOR

Sahip olduğu fıstık çamı ekim alanları nedeni ile 17 köyden oluşan Kozak Yaylası, yaklaşık on bin nüfuslu, kendine özgü iklim, toprak ve su yapısına sahip, özel bir ekolojik havzadan oluşuyor. Ekonomik yönden ise madenlerden daha çok gelir sağlayan, dünyanın başta gelen ve Türkiye'nin tek doğal fıstık çamı ormanlarını içinde barındırıyor. Çevre örgütleri, Türkiye'nin çam fıstığı ihtiyacının yüzde 70-80'ini karşılayan Kozak Yaylası'nda her türlü madencilik faaliyeti son verilmesini ve bölgenin bir an önce 'Fıstıkçamı Tabiat Parkı' ilan edilmesini istiyor.



DOĞAMIZI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ

Her bakımdan verimli bir bölgedeki vatandaşlar, süt ve süt ürünleri üretiminden de önemli bir gelir elde ediyor. Kurulmak istenen taş ocağı, hem hayvanlarımızı hem de ağaçlarımızı öldürecekti. Bu ve buna benzer girişimlere karşı, doğamızı ve toprağımızı sonuna kadar koruyacağız."