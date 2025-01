Gençler, Sarıkamış şehitlerinin izinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sarıkamış Harekâtı'nın 110. Yıldönümü için düzenlediği anma yürüyüşü için yolculuk dün başladı. "Bu toprakta izin var" sloganıyla yürüyecek olan binlerce genç, Sarıkamış Ekspresi'yle Ankara Tarihi Gar'dan Kars'a doğru yola çıktı. 27 saat sürecek olan yolculukta 40 gazi ve şehit yakını, 80 gönüllü genç ve 40 bakanlık personeli trende langırt turnuvası, satranç turnuvası ve isim-şehir gibi geleneksel oyun etkinlikleri ile çeşitli müzikal aktivitelere katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 Ocak Pazar günü, gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarının yer alacağı kafileyle birlikte "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü"ne katılacak.

SORUMLULUK GEREK

Etkinliğe bakanlık davetiyle katılan 15 Temmuz Gazisi Celaleddin Said Peker, "Ülkemiz bugünlere kolay gelmedi. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulandı. Ülkemizin değerini her an bilmemiz lazım. Bu sorumluluk duygusuyla hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Bu nedenle şehitlerimizi anmak da çok önemli. İnşallah bizlere bırakılan mirasa layık yaşayabiliriz" diye konuştu.

ŞAHİT OLMAK İSTEDİK

Ezgi Ela İzgi de 3 çocuğu ve eşiyle beraber katıldığı program için heyecanlı olduğunu söyleyerek "30 saate yakın bir yolcuğun heyecanını yaşıyoruz ama en çok da Sarıkamış şehitlerimizin yaşadıklarını anlayabilmek, o ruhu hissedebilmek için heyecanlıyız. 3 çocuğumla beraber geldim. Onların da bu vatanın nasıl emeklerle kurulduğuna bire bir şahit olmasını ve hissetmesini istedim" dedi. Ailesiyle birlikte Sarıkamış'a doğru yola çıkan 15 yaşındaki Badesu İzgi, "Benim için bir ilk. Bu nedenle de çok heyecanlı bir program. En çok da kahraman şehitlerimizin kat ettiği o yolları yürümek için heyecanlıyım" diye konuştu.

KARDAN HEYKELLER TAMAMLANDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekâtı'nda şehit düşen askerlerin anısına temsili yapılan kardan heykeller tamamlandı. Sarıkamış'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekâtı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da 2 noktada yapıldı.