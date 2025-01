Hedef terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'nin Rize ve Trabzon'daki il kongrelerine katıldı. Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nu dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, kürsüye Ferdi Tayfur'un "İçim yanar" şarkısı eşliğinde çıktı. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkiinden aldık, dünyanın en güçlü, sözü dinlenir, hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik.Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'yi 2023 vizyonuyla buluşturmak bize nasip oldu. İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu dava, bu kadro gerçekleştirecektir.Biz bunları söylerken birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Bunları söylerken kendimize ait olmayan, doğruluğu, yanlışlığı tartışmalı verilere de dayanmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız binlerce yıllara sari medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. Artık 22 yılını geride bırakan iktidarımızda ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir.Güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla, velhasıl süreci sancılı da yürüse, sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz.Biz, ülkesinin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü, ne kadar üretken, ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir.Bunun için AK Parti'nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek için önümüzde bulunan bir fırsat var. Hedefimiz terörsüz Türkiye.Rize'nin 22 yıl önce 4 kilometre olan tünel uzunluğunu bugün 61 kilometreye yükselttik. Türkiye'nin en uzun tünellerinden olan Ovit Tüneli bağlantı yollarıyla GAP kapsamındaki illeri Doğu Karadeniz Bölgesi ve oradan da diğer ülkelerle yüksek standartlı bir yolla birleştirdik. Çeşitli illerimizdeki 17 karayolu projemizin çalışmaları devam ediyor. Samsun- Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projemiz, Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demiryolu ulaşımını sağlayacak. Bu projeyle Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz. Böylece Rize'miz de ilk defa demiryoluyla tanışacak. Ulaştırma Bakanı burada, onun gözlerine baka baka söylüyorum, ona göre.Ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri hatırlatmazsak, kifayetsiz muhterisler gelir onların milyonda biri kıratında olmayan işleri büyük başarı diye millete yutturmaya çalışırlar. Milletin zihnine yalan-yanlış, haddinden fazla büyütülmüş faaliyetleri sinsice işlerler. İstanbul, Ankara gibi şehirlerin hali ortadayken onları allayıp pullayıp parlatırlar. Milletimizin bu çirkin oyuna gelmemesi için, önce yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Her konudaki başarılarımız ile heybemiz ağzına kadar dolu. Karşımızdakilerin yalanlarını birer birer rezil edeceğiz. CHP'li belediyeler içler acısı halde.Türkiye'nin en önemli sorunu tatlı su solcusu tiplerin her yeri işgal etmesidir. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bizde bu anlayışa sahip olanlara yer yoktur. Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı, ister belediye başkanı olun, size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir sizden bir işin yapılmasını gereğini istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti, STK, belediye var ama AK Parti böyle olamaz. Kimi milletin kaynaklarını terör örgütlerine aktarır, kimi çar çur eder, kimi siyasi kariyeri için kullanır. Bu millete ihanettir.Bizim siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz. Biz 80 yılda yapılandan 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Kurulduğu günden beri milletin umut kapısı olarak sandıktan birinci çıkmış bir AK Parti'yiz. Ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış zemini olarak görüyoruz. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkarmaktır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek işleyecek bir siyasi iklimi ülkemizde kalıcı kılmaktan yanayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Büyük kongre ile yeni dönem başlayacak.