Sıfır Atık’ta depozito dönemi başlıyor! Bakan Kurum detayları açıkladı: 520 milyon Euro’luk kazanç

"ÜLKEMİZE HER YIL 520 MİLYON AVROLUK KAZANÇ GETİRECEK"

Ülkemizde her yıl yaklaşık 30-35 milyon ton civarında katı atık ortaya çıktığını, bu atıkların hacim olarak yüzde 20-25'ini içecek ambalajlarının oluşturduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Bu ciddi rakamı en doğru şekilde yönetmek için Türkiye Çevre Ajansımızı kurduk. Ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladık. İçecek ambalajlarının tescil ve işaretleme sürecini, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile yürüttük. 20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülmesini sağladık" dedi.