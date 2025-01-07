Sıfır Atık’ta depozito dönemi başlıyor! Bakan Kurum detayları açıkladı: 520 milyon Euro’luk kazanç

2025 YILINDA TÜM TÜRKİYE'YE YAYILACAK

"Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarının olmasına müsaade etmeyeceğiz" diyen Bakan Kurum, ambalajların artık atık değil, depozito iade makinelerindeki ham madde olacağını söyledi. Depozito Yönetim Sistemi'nin 85 milyon vatandaşa hizmet vereceğini kaydeden Bakan Kurum, "İnşallah bu sistemi 2025 yılı içerisinde pilot olarak Sakarya'dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız" diye konuştu.

"SİSTEM, 2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİMİZE DE İVME KAZANDIRACAK"

Bakan Murat Kurum, sistemin devreye girmesinin ardından vatandaşların ilk aşamada iade ettiği ambalaj başına teşvik kazanacağını ifade ederek, şöyle konuştu: Bir yandan şişelerin atık olarak çevremizi kirletmesinin önüne geçerken diğer yandan vatandaşlarımıza sıfır atık konusunda ciddi bir alışkanlık kazandıracak. Katma değeri çok yüksek bu sistem, döngüsel ekonomi ilkeleri ile uyumlu olduğu için 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize de ivme kazandıracak. Öte yandan, 2019 yılında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı her zaman söylediğimiz gibi sadece bir iklim politikası olarak gelmiyor; aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm olarak ticari kısıtlamalar da getiriyor. Bu yönüyle ülkemizin geri dönüştürülmüş malzeme ile yapacağı her üretim ve istihdam, uluslararası ticari kısıtlamaların da önüne geçecek.