Savcı adayının otel odasında yargıyı sarsan ölümü: Başucunda psikiyatri ilaçları bulunmuş

Mithat Can Yalman, 1 yıl önce Cumhuriyet Savcısı adayı olarak HSK tarafından Adana Adliyesine atandı. 29 yaşındaki Yalman, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından tehditler aldığı yönünde paylaşım yaptı. Kardeşi tarafından aranan Yalman, Ankara'ya gittiğini söyledi. Bir süre sonra telefonuna ulaşılamayan Yalman hakkında ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Otellerin emniyete kalan misafirlerini bildirmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı adayı Mithat Can Yalman'ın Adana'nın Seyhan İlçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otelde konakladığı tespit edildi. Otele giden polis ekipleri, Savcı adayı Mithat Can Yalman'ı (29) odasında başından vurulmuş halde buldu.

BAŞUCUNDA PSİKİYATRİ İLAÇLARI BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yalman'ın başucunda "Zanax" isimli psikiyatri ilacı bulundu. Yalman'ın ölümüyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Yalman'ın yanındaki tabancanın emniyette kaydı bulunmadığı, ruhsatsız olduğu belirlendi. İlk olarak 18 yaşındayken 2013 yılında Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne başvurduğu belirlenen Yalman'a majör depresyon belirtileri teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

3 AY ÖNCE ACİLE BAŞVURMUŞ

Son olarak savcı adayının 17 Eylül 2024'te acile başvurduğu daha sonra psikiyatri servisine yönlendirilerek Obsesif Kompulsif Bozukluk teşhisiyle ilaç tedavisi gördüğü belirtildi. Bugüne kadar birçok psikiyatri ilacı kullandığı belirtilen Savcı adayı Yalman'ın sıklıkla gittiği özel hastane kayıtlarının da incelendiği öğrenildi.