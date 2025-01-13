Los Angeles yangını sonrası ABD’yi neler bekliyor? Coşkun Başbuğ’dan SABAH’a özel açıklamalar: ABD bölünebilir

"PENTAGON, CIA, FBI… 20 OCAK'TAN SONRA AMERİKA'DA YER YERİNDEN OYNAYACAK.

Başbuğ analizine şöyle devam etti: " Trump, 'Göreve geldiğim an ilk gün 100'e yakın kararname imzalayacağım' diyor. Tahminim 50 bin kişinin tasfiyesi var. Bu tasfiyelerle ilgili çok kritik imzalar atılacağı kanaatindeyim. Pentagon, CIA, FBI'da direk görevden almalar, görev değişiklikleri olacak… 20 Ocak'tan sonra Amerika'da yer yerinden oynayacak. Trump bunu zaten başka türlü başaramaz. Trump'ın yürüttüğü mücadele bizim 15 Temmuz'da yürüttüğümüz mücadeleye benzetmek lazım. Aynısını yapıyor. Tasfiyeler, devlette kontrole ele almalar, ardından planı dâhilinde bütün yapıyı yıkacak şekilde bir takım tedbirler… Amerika'yı bu tür bir son bekliyor. Bunu bu tür saldırılarla zaten durduramazlar ama başka çare kalmadığından kuduz refleksi ve Neron mantığı ile yakalım, yıkalım, enkaz bırakalım diye düşünüyorlar. Ama Trump bu süreci yönetir, bir şekilde bunun altından kalkar."

"LONDRA, AMERİKA İSRAİL ÜZERİNDEN BÜTÜN O YAPIYI TESİS EDİYOR"

Başbuğ, İsrail'in Amerika'daki etkisine dair ise şunları söyledi: "Bu iyiler ve kötüler savaşı. Kötülerin merkezi Londra. Londra, Amerika İsrail üzerinden bütün o yapıyı tesis ediyor. Bir de iyiler kanadı var. O iyiler kanadı da her lider kendi ülkesinde ama iyiler arasındaki bağlantıyı kuracak şekilde de bir yapılanmaya gidiyor. İki cepheyi anca böyle tarif edebiliriz. Kötülerin cephesi Londra, bütün kötülüklerin anası Londra ama Londra hiçbir zaman kahrolsun İngiltere dedirtmez. Kendini asla konuşturmaz. Bugün Amerika ile yarın İsrail ile o an ne gerekiyorsa onla ilgili yol haritası izlemeye çalışır. İlk defa Londra da zorlanıyor. Kanada'ya Trump'ın sözleri ondan. Burada Biden ilk ziyaretini nereye yaptı, Londra'ya. Trump daha gelmeden ilk seyahatini Fransa'ya yaptı. Bunları iyi okumak lazım."