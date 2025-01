Los Angeles yangını sonrası ABD’yi neler bekliyor? Coşkun Başbuğ’dan SABAH’a özel açıklamalar: ABD bölünebilir

"TAM BİR NERON MANTIĞI İŞLİYOR"

Başbuğ ilk olarak, "Komple teorilerine soğuk bakmıyorum. Küresel kanat ve ulusalcılar arasındaki savaş bizim tahmin ettiğimizin çok daha ötesinde ve boyut olarak da inanılmaz seviyede. Ölüm kalım savaşı şu an kıyasıya sürüyor. Ve orada Ukrayna üzerinde gerilim artırıldığında Volodimir Zelenski'nin anlamsız bir şekilde saldırıya geçmesinde de bunu söyledim: Burada tam bir Neron mantığı yatıyor. 'Donald Trump'a bir enkaz devretmek için her yeri yakmaya çalışan bir akıl çalışıyor' dedim. O akıl gerçek anlamda yaktığı yangını Los Angeles'ta gördük diyebilirim. Böyle bir ihtimal var. Mevsim bu tür yangınlara pek uygun değil, kış dönemi. Artı rüzgârında yangının ilk daha çıktığı an çok kuvvetli esiyor olması 'Önceden bir plan var mıydı?' sorusunu sorduruyor. Tutuklananlar var, serbest bırakılanlar var. Sabotaj ihtimali için de sorgular devam ediyor. Sabotaj ihtimalini de Amerikalılar çok yakından takip edip değerlendiriyor. Eğer arkasından böyle bir şey çıkarsa sürpriz mi? Bana göre değil. Çünkü burada 150 milyar dolar ilk etapta zararın miktarı. Bu yangın daha da kontrolden çıkar daha da kontrolsüz bir şekle dönüşürse yangın o miktar çok artar. Bu da yeni iktidar Trump'un kucağına kalacak. Dolayısıyla bu işin arkasında böyle bir teorinin yatması benim için uç bir söylem olarak karşılık bulmaz. Ben inanırım böyle bir olasılığa." dedi.