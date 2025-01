Yeni çiftlere 150 bin lira kredi, ilk çocuk için 5 bin TL destek

Yeni evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu dâhilinde verilen 150 bin lira faizsiz kredi desteği 81 ilin tamamında uygulanacak

İlk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltilecek

İkinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı ödenecek

Çocuk yardımları her ay annelerin hesabına yatırılacak

Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri uygulamaları devreye alınacak

Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak tedbirler alınacak

Çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetleri sağlanacak



Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Toplantısı'nda şu mesajları verdi:

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 81 İLDE

UYGULANACAK: 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz 'Aile ve Gençlik Fonu'nu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençler bu imkândan faydalanmak için bugün (dün) itibarıyla başvurularını yapabilirler.

ANNELERİN HESABINA YATIRILACAK: Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira; üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

YENİ MÜJDELER GELECEK: Ailelerimize yönelik müjdelerimiz sadece bunlarla sınırlı değil. Aile kurmayı teşvik edecek; maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız. Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkânları hayata geçireceğiz. Çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz. Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkânları ailelerimizin istifadesine sunmayı da önemsiyoruz. Bunun haricinde geniş bir alanda faaliyetleri, projeleri ve müjdeleri de yıl boyunca ailelerimizle paylaşacağız.

ESKİ KÖYE YENİ ÂDETLER: Nikâh merasimlerinin sade, gösterişten, aşırılıktan ve israftan uzak olması gerekir. Ancak son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, eski köye yeni âdetlerin geldiğini görüyoruz. Öyle talepler öne sürülüyor ki, gençlerimiz yuva kurmaktan korkuyor. Evlenenler ödemesi en az 4-5 yıl süren ağır faturalarla karşılaşıyor. Genç çiftlerimiz, aynı çatı altında beraberce yaşamayı öğrendikleri hassas bir dönemde, mevcut sıkıntılara ilaveten popüler kültürün veya geleneğin dayatması sebebiyle yüklendikleri maddi külfetlerle uğraşıyorlar. Erken dönemde yaşanan boşanmaların ana nedenlerinden biri de aşırı talepler. Gençlerimiz bundan fevkalade mustariptir, şikâyetçidir.

KİM ZORLUYORSA VEBAL ALTINDADIR:

Aileye saldırıların arttığı günümüzde, yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. İster kız tarafı, ister erkek tarafı olsun, her kim bunu zorlaştırıyorsa büyük bir vebal altındadır. 2025 Aile Yılı'nda bu sorunların da üzerine kararlılıkla gideceğimize inanıyorum.

NÜFUS ALARM VERİYOR: Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm veriyor. 2001'de toplam doğurganlık hızımız 2.38 iken, bugün bu rakam 1.51'e düştü. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2.1 olduğu dikkate alındığında, durumun vahameti daha iyi anlaşılacak. Yıllık nüfus artış hızımız ise 2022'de binde 7 iken, 2023'te binde 1.1'e geriledi. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10'un üzerine çıktı. Evlenme yaşı yükselmiş, boşanma oranları aynı nispette arttı.

Evlenme hızı 2023'te binde 6.63 olarak gerçekleşti. Ülkemizde ilk evlenme yaşının kadınlar için 26'ya, erkekler için 28'e yükseldiğini görüyoruz. İlk anne olma yaşı, geçmişte görülmemiş biçimde 29'u aşmış vaziyette. Bu veriler Türkiye'nin genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybetmekte olduğunu gösteriyor. Gerekli önlemleri almazsak nüfus kaybı kaçınılmaz. 2007'de üç çocuk çağrısı yaptığımızda itibar suikastlarına uğradık. Sözüm ona "aydın taifesi", bizi özel hayata müdahaleyle suçladı. Haklı olduğumuz görülüyor. Bunun sadece bir öngörüsüzlük mü yoksa arkasında çok daha sinsi emellerin mi olduğunun takdirini milletimizin yapacağına inanıyorum.

AİLE BEKA MESELESİ: Şahsi fikrim; nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların kesinlikle art niyet taşıdığı şeklindedir. Biz, doğru bildiğimiz yolda sabırla yürümekten asla vazgeçmedik. "Aile Enstitüsü" ve "Nüfus Politikaları Kurulu"nu ihdas ettik. Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Enstitümüz ise milletimizin geleceği açısından bir "beka meselesi" olarak gördüğümüz aileye ilişkin ilmi, akademik ve politika geliştirici faaliyetler yürütecek.



AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ KİTABI YAYIMLANDI

İletişim Başkanlığı'nca, Başkan Erdoğan'ın 2024'te yurtiçi ve yurtdışındaki tüm programları, temasları ve çalışmalarının yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayımlandı. Kitapta, Erdoğan'ın 2024'te gerçekleştirdiği 18 ülke ziyareti, 16 zirveye iştiraki, 141 yerli ve yabancı konuğu ağırlaması, 63 yurtdışı görüşmesi, 98 telefon diplomasisi ve 38 büyükelçi güven mektubu kabulü yer alıyor. Bunların yanı sıra çalışmada, Erdoğan'ın yurtiçinde gerçekleştirdiği 72 ziyaret, 45 açılış ve tanıtım ile 13 ödül törenine iştiraki de fotoğraflarla kronolojik olarak sunuluyor. Öte yandan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yerli ve milli projelerin, hizmetlerin de yer aldığı eser, aynı zamanda arşiv çalışması niteliği taşıyor.



LGBT FAŞİZANLIĞIN KOÇBAŞI

LGBT'nin koçbaşı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir. Kişisel tercih denilerek meşrulaştırılmak istenilen anomali, faşizanlığa dönüşmüştür. LGBT eleştirisi, siyonizme yönelik eleştiri gibi anında susturulmaktadır. İş dünyasından medyaya, sinemadan spora kadar hemen her alanda nobran bir gerçekçilikle karşı karşıyayız.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erdoğan'a, Anadolu Türk motiflerinden olan ve aile birliğinin devamı ve eşlerin birbirine bağını simgeleyen "bukağı" motifleri ile süslü, "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır" hadis-i şerifinin yer aldığı hat tablosunu hediye etti.



AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ KİTABI YAYIMLANDI

İletişim Başkanlığı'nca, Başkan Erdoğan'ın 2024'te yurtiçi ve yurtdışındaki tüm programları, temasları ve çalışmalarının yer aldığı "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı yayımlandı. Kitapta, Erdoğan'ın 2024'te gerçekleştirdiği 18 ülke ziyareti, 16 zirveye iştiraki, 141 yerli ve yabancı konuğu ağırlaması, 63 yurtdışı görüşmesi, 98 telefon diplomasisi ve 38 büyükelçi güven mektubu kabulü yer alıyor. Bunların yanı sıra çalışmada, Erdoğan'ın yurtiçinde gerçekleştirdiği 72 ziyaret, 45 açılış ve tanıtım ile 13 ödül törenine iştiraki de fotoğraflarla kronolojik olarak sunuluyor. Öte yandan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yerli ve milli projelerin, hizmetlerin de yer aldığı eser, aynı zamanda arşiv çalışması niteliği taşıyor.

EMİNE ERDOĞAN: AİLE TOPLUMUN HARCIDIR

Emine Erdoğan, program sonrası sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Aile, sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır. Aile Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.