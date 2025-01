Bakan Göktaş Ordu’yu ziyaret etti: Sorumluluk projelerini değerlendirdi!

"AİLEYİ MERKEZE ALAN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlerimize, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olacağız. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' diyerek kadınların her alanda güçlenmesini destekleyen, aileyi merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün, burada bulunan siz değerli misafirlerimiz, kadın girişimciliğini desteklemede, önemli bir misyona sahipsiniz. Kadınlara sunulan her destek hepimiz için daha güçlü bir yarın demektir. Bu anlamda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimiz için kadın girişimcileri desteklemek bir tercih değil, büyük ve önemli bir sorumluluktur. Onlara finansman sağlamak, eğitim imkanları sunmak, mentorluk yapmak ve en önemlisi, onların sesini daha güçlü duyurmak zorundayız. Çeşitliliği artırmanın, yenilikçiliği teşvik etmenin ve ekonomik adaleti sağlamanın yolunun, kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Son olarak, kadın girişimcilerimize şunu söylemek isterim. Sizler sadece işinizi değil, umutlarınızı, hayallerinizi ve dünyayı değiştirme iradenizi de inşa ediyorsunuz. Her yeni girişiminizle, her yeni adımınızla, her hayata dokunduğunuzda bir değişim yaratıyorsunuz. Bugün buradan ayrıldığınızda, hayallerinize ve hedeflerinize daha sıkı sarılın. Çünkü dünyayı değiştiren her büyük hareket, küçük bir fikirle başlar ve o fikir, doğru ellerde, sizlerin ellerinde, bir devrime dönüşebilir. Bu yolda adım attığımız için hepinizi kutluyor ve başarılar diliyorum. Hep birlikte kadın girişimcilerimizi destekleyerek daha güçlü ve daha adil bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.