Erdoğan güven kaynağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame de Erdoğan'ın Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirdiğine değinerek, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile önemli gelişmelerde de belki bu çabalarınızın etkilerini görebiliriz" dedi. Erdoğan dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Kagame'yi Külliye'ye gelişinde törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Erdoğan, ortak basın toplantısında ise şunları kaydetti:

İki ülke büyükelçiliklerinin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkiler çok ciddi ivme kazandı. Bugün firmalarımızın 500 milyon dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirildi.

FETÖ ile mücadelede Ruanda ilk adım atan ülkeler arasında oldu. Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl güçlenerek devam ediyor. 257 Ruanda öğrencisinin Türkiye'de yükseköğretim görmeleri sağlandı. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunulacak.

(Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilaf) Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her desteği vermeye hazırız. Cumhurbaşkanı Kagame de Ruanda ve Türkiye'nin eşit şekilde daha fazla işbirliği taahhüdünü yinelediklerini belirterek, altyapı alanında Türkiye'nin yatırımlarını takdirle karşıladıklarını ve desteğini önemsediklerini dile getirdi. İki ülkenin de küresel barış ve güvenliğe kendini adadığını anlatan Kagame, şöyle konuştu: "Arabuluculuk girişimleri sebebiyle Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Yakın zamanda çok takdir edilesi çabalarınız söz konusu. Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirdiniz. Belki de sizin bu güzel çabalarınızın bölgemizde özellikle de Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili önemli gelişmelerde etkilerini görebiliriz. Sizi ortağımız olarak görmekten memnuniyet duyarız."