Menemen’e 400 yataklı devlet hastanesi geliyor

Gelişim ve büyüme hızıyla sadece İzmir'de değil, bölgede tüm dikkatleri üzerine çeken Menemen'de, tarihinin en büyük sağlık yatırımı için geri sayım başladı. Daha önce Menemen Belediyesi tarafından A2 seviyesindeki hastane yer tahsisinin ardından, beklenen müjdeli haber geldi. İzmir'e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüşen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçeye 400 yataklı devlet hastanesi yapılacağını söyledi. Başkan Pehlivan, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanlığımızda yaptığımız görüşmede, Menemen'imizin sağlık geleceğini güçlendirecek önemli bir adım daha attık.

İlçemiz için müjde niteliğindeki bu gelişmeyle yeni devlet hastanemizin yatak kapasitesi 400'e çıkarılıyor! Proje, sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Hastanemiz, ileride yatak kapasitesinin daha da artırılmasına uygun olarak planlanıyor. Amacımız, Menemen'imizin sağlık altyapısını en üst seviyeye çıkararak vatandaşlarımıza hak ettiği modern ve güçlü sağlık hizmetlerini sunmak. Sağlıkta güçlü bir Menemen için gece gündüz çalışıyoruz!

Çünkü Menemen her zaman, her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı. Menemen Belediyesi olarak sağlık yatırımlarına çok önem verdiklerini belirten Pehlivan, "Her biri birer komşumuz olan hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla binlerce hastamıza pansuman, şeker takibi vb. hizmetleri veriyoruz. Ambulans hizmetimizle, hastaneye gidemeyecek durumda olan hastalarımızın hastaneye taşınmasını üstleniyoruz. Fizyoterapiden diyetisyene kadar birçok sağlık hizmetini Menemenlilere sunuyoruz. Bununla birlikte Asarlık ve Ulukent'te hemşehrilerimizin hastaneye gitmeden temel sağlık hizmetlerini alabilmeleri için aile sağlığı merkezi ve semt polikliniğimizi inşa edip, İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Asarlık Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi, Ulukent de yakın tarihte hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.