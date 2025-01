Silahları kendi iradenizle bırakın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin mesajlar verdi.Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 8 ailenin yok olduğunu, 36 çocuğun hayata veda ettiğini belirten Bahçeli, çocukların isimlerini tek tek okurken gözyaşlarını tutamadı. Bahçeli, "Evlatlarımızın sıcak evlerinde olmaları gerekiyorken, şu anda buz gibi toprağın koynunda kefenlerine dolanıp yatmaları işin özünde hepimizin bir felaketi sayılmayacak mı? Yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek? Sönmüş ocaklar üzerinde kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Facianın dumanları tütüyorken, henüz hayatını kaybeden masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken, onu bunu suçlayıp işin içinden sıyrılma telaşına kapılmak narsistliktir. Ahlaklı olmanın ilk şartı esasen sorumlu olmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) devreye girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel başlatması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Siyasi veya idari mahiyette olsun, müteselsil manada olsun suç ve sorumluların üzerlerine gitmek ve yakalarından tutmak adalet ve insanlık borcudur" diye konuştu.Seçim çağrılarına değinen Bahçeli, "Ülkemizi ayrıştırmanın ve ayrımcılığı tırmandırmanın arzusunda olan sahte demokratları takip ediyoruz. Boykot moykot ezberlerinden sonra, sokağa çıkma çağrılarının, sivil direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız. 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum: Haydi yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim? Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım. Kuyruk acısının ve kulis sancılarının pençesinde ne yapacağını, ne isteyeceğini bilemez bir halde bir uçtan diğerine sürüklenen CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa, kınında beklemekten yorulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir" dedi.Bahçeli, "Cumhur İttifakı karanlık emel sahiplerinin alayını ülkemizin her köşesinde karşılamaya hazırdır. Türkiye sahipsiz değildir. Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni aynı kökün dalları, aynı milletin evlatları olarak birdir, beraberdir ve kardeştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır. Terörsüz Türkiye'nin huzur ve güven dolu mesajının maşeri vicdanda karşılığını bularak gerçeğe döneceği günlere az kalmıştır. Şanı, şerefi, tarihi ve vicdanı çok büyük olan Türk milleti kaçınılmaz son vuku bulmadan ülkemize her türlü kötülüğü yapmış ve yapmak amacıyla pusuda bekleyen terör örgütüne ve bütün teröristlere bir kapı açmış bulunmaktadır. Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Binlerce insanımıza yaşattığınız acılardan duyduğunuz pişmanlığı duyurunuz. Küresel güçlerin hizmetinde bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz. Aziz milletimizin sizler için reva göreceği akıbete teslim olunuz. Son olarak diyeceğim odur ki; DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye ön şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir" ifadelerini kullandı.Bahçeli, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes kararının ardından Gazzelilerin yuvalarına geri dönüşüyle ilgili ise, "Türkiye'nin kararlı ve tutarlı diplomasisi başarıya ulaştı. Temennimiz iki devletli kalıcı barış ikliminin sağlanması. Gazzeli mazlumların Mısır ve Ürdün'e sürgün edilmesiyle ilgili sözde proje oldukça sakıncalı. Filistinli kardeşlerimizin nerede yaşayacağı hiç kimsenin, hiçbir ülkenin tayin edebileceği konu değil. ABD Başkanı Trump'un Rusya ile Ukrayna Savaşı'nı bitirme çabasının aynısını, İsrail ile Filistin ihtilafında görmek, konuya müdahil ve muhatap herkesin en doğal hakkıdır. Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı veya zorla yerinden edilmesini, bunu ifade etmek dahi gayri hukuki, gayri insani ve gayri ahlaki bir tutumun özetidir" dedi.Bahçeli,"ABD yönetimine düşen terör örgütleriyle bağlarını koparması. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın üst düzey askeri görevlilerle birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK ile temas kurup terör örgütünden 'DEAŞ karşıtı ortaklarımız' diye bahsetmesi skandal. Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları ellerinden alıp teröristlerin kafasında kırmak, hepsini cezalandırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkı" dedi.