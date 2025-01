Muhalefet ne yapsa boş mızrak çuvala sığmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet, ne hazırlık, ne zihniyet itibarıyla bizimle yarışacak sıklette değil. Muhalefetin varsa yoksa işi kendi gelecekleri, kendi çıkarları. Cepleri, mideleri, siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine gösterdi. Ne yapsalar boş. Mızrak çuvala sığmıyor. Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı, aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazeneyi yitirmelerinin nedeni de aynıdır. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının ve bunun gibi daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp siyasetten ümitlerini kesmesine müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini kapatmamız gerekiyor.Kongre maratonunda finale doğru hızla yaklaşıyoruz. Geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Sokaklarımızı karıştırmaya, Gezi olayları vari sokak terörünün yeniden devreye alınmak istendiği bir dönemde dava ahlakına sahip bir gençlik olmanızı istiyorum. Tüm vaktimizi milletimize verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için harcayacağız.Deprem bölgemizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. 201 bin 430 bağımsız birimi afetzede vatandaşlarımıza kazandırdık. 2025 sonunda 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim edeceğiz.40 yıllık terör belasını def ettikten sonra şahlanacağız. Terörsüz Türkiye hedefimize tuzakları darmadağın ederek ulaşacağız.78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. En küçük şüphe izi kalmadan, ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği, her sosyal medya mecrası değil, bağımsız Türk mahkemeleridir.Otel yangınında edepten,ahlaktan anlamayan bir avuçinsan dışında bu millet tasada bir olduğunuortaya koydu. Yakınlarını kaybedenleresaygıdan bu meseleyi siyasi polemiğedönüştürmedik. Gözyaşımızı içimizeakıtma pahasına vakur davrandıkça,muhalefetin bunu farklıyönlere çekmeyeçalışmasıvicdantutulmasıdır.Ama biz sükût ettikçe anamuhalefet, kiralık kalemler ve tetikçiekran yüzleri seviyeyi aşağı çekti. Birhaftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler,kendilerini aklama yarışına girdiler.Ülkemiz muhalefeti adına teessüfletakip ettiğimiz pespayeliklerinerağmen duruşumuzubozmadık.Müfettişlerin tespitleriyle otelin aralıkta belediye yetkilileri tarafından sümenaltı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacaktır.Açgözlü müptezellerin 'Daha fazla para kazanacağız' diye vatandaşlarımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünden bugün şu çağrıyı tüm samimiyetimle yapıyorum: Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, nerede eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz. Kimse ağzı süt kokan sabileri, masum çocukları hırslarına kurban edemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.Milletimizin acılarının üzerinde arsızca tepinilmesine 'eyvallah' demeyiz.Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken ne ise yaparken hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz.Henüz acılar tazeyken bunları konuşmaktan son derece rahatsızız.Böyle büyük bir trajediden sonra bunları konuşmak mecburiyetinde bırakıldığımız için gerçekten üzüntülüyüz.Biz gözyaşımızı içimize akıtma pahasına vakur davrandıkça muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak bir vicdan tutulmasıdır.Bunun değerlendirmesini aziz milletimizin irfanına havale ediyorum.Yeni Türkiye'yi inşa ediyoruz. İşimiz laf değil eser üretmek. Bu ülkenin sorunlarını Cumhur İttifakı çözer. Suriye'den Filistin'e bölgemizde tarih yeniden yazılmaktadır. Türkiye stratejik adımları, insanı merkeze alan politikalarıyla tarihe mührünü vurmaktadır. Dünyanın kalbi Afro-Avrasya'nın yükselen yıldızı Türkiye'dir.Her meselede milleti kutuplaştırmaktan, her konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Halkımıza artık gına getiren istismar siyasetinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Eş dost akraba çiftliğinize çevirdiğiniz belediyelerdeki liyakatsizliklerinizle ne zaman cesaretle yüzleşeceksiniz? Kadrolarınız arasında veba gibi yayılan ahbap-çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız?Ey muhalefet! 8 gündür ekranlarda, gazete köşelerinde, sosyal medyada ona buna siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz.Daha bir sene önce Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçimiz can verdi, zerre kadar umursamadınız.İzmir'in göbeğinde 2 gencimiz ihmalkârlığınızdan dolayı elektrik akımına kapılarak hem de çok feci bir şekilde hayatını kaybetti, görmezden geldiniz.İstanbul'da bir parkta belediyenin açıp kapatmadığı su dolu çukura düşen 5 yaşındaki bir yavrumuz göz göre göre gitti, yüzsüzce ailesini suçladınız.Antalya'daki teleferik ayıbının sorumlularını bırakın eleştirmeyi, demokrasi kahramanı ilan etmediğiniz kaldı.Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor, çıkıp bir nedamet cümlesi kurmayı dahi kibrinize yediremiyorsunuz.Daha saymaya kalksak saatler alacak bir sürü skandalın mücrimi olduğunuz halde bir de utanmadan ahlaktan, etikten, liyakatten, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz.Kusura bakmayın ama biz bu fırsatçılığa, bu yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız.