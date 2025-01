Yargıya kimse ayar veremez

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:Adalet, haklıyla haksızı ayırmak, haklıya hakkını teslim etmek, ölçü ve nizama kayıtsız şartsız riayet etmektir. Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet tıpkı vücuttaki kanı deveran ettiren kalp gibi hayati rol üstlenir. Millet olarak yalnızca güçlü zamanlarımızda değil, en derin krizlerle, en çetin zorluklarla boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmamış bir müktesebatın sahipleriyiz. Zihin haritamızda zulüm ile adaletin bir arada bulunduğu tek bir nokta dahi yoktur. Adaleti diğer her şeyden üstün gören, onu devletin temeline yerleştiren bir geleneğin bugünkü temsilciyiz. Birileri bu ifadelerimizi hamaset olarak algılayabilir, birileri bunlara dudak bükerek küçümseyerek bakabilir, ama bu asırlar boyu süzülüp bizlere ulaşan muhteşem bir birikimden bahsettiğimiz gerçeğini değiştirmez.Bir dönem tek parti faşizminin, 27 Mayıs'tan itibaren darbeci zihniyetin bu vesayet odaklarının etkisinde kalan yargı, eski Türkiye'nin yargısıdır. Vatandaşa tepeden bakan, adalet yerine çözümsüzlük dağıtan yargı, eski Türkiye'nin yargısıdır. 28 Şubat'ta olduğu gibi darbecilere alkış tutan, belli kesimlere imtiyaz tanıyan, ideolojik kamplara ayrılmış yargı, eski Türkiye'nin yargısıdır. Biz de yarım asrı bulan millete hizmet yolculuğumuzda bu yargı anlayışıyla hem de defalarca yüzleştik. Okuduğumuz bir şiirden ötürü hapse atılmamızdan, partimizin kapatılma davasına kadar pek çok kez bu zihniyetin gadrine uğradık.Bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler işte bu eski Türkiye'nin hayalini kurmakta, eski Türkiye'nin kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Hukukun dışında oluşturulan ayrıcalıklı alanda siyaset yapmak, gazetecilik yapmak, bu alanda istedikleri gibi at oynatmak istiyorlar. En temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Ama yargının kapsama alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle günden güne daha fazla yüzleşiyorlar.Her fırsatta vurguladığımız üzere Türkiye'de unutmayın, kimse layüsel değildir, kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka bir şey, kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletiz, olaya buradan bakacağız. Kanunu insanoğlu istediği gibi yazar, çizer, yapar, ama hukuk o değil. Hukuk hakkı, haklı olana teslim etmektir, bunu yapacağız. Nezaket kuralları içinde kalmak şartıyla yargının tasarruflarını tenkit edebilirsiniz. Verilen her kararı haklı bulmak, isabetli bulmak, kayıtsız şartsız doğru kabul etmek zorunda da değilsiniz. İtirazlarınızı yine kanuni yollardan yapar, eleştirilerinizi yine üslubunca dile getirirsiniz.Geçmişte mahkemelerin ve yüksek yargı organlarımızın bazı kararlarını biz de eleştirdik, doğru bulmadığımız yönlerini kamuoyumuzla açıkça paylaştık. Hatta şahsımıza ve partimize yönelik aleni hukuksuzluklar karşısında bile mücadelemizi yine hukuk zemininde verdik. Yargıya parmak sallama, yargıyı itibarsız hale getirme, görevini yapan hukuk insanlarını tehdit etme yoluna asla gitmedik. Bugün de aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez. Türk yargısı 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp atmıştır. Dolayısıyla, herkesin özellikle de siyasi figürlerin özenli, sorumlu ve dikkatli bir dil kullanması gerektiği kanaatindeyiz.Geçtiğimiz hafta 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgemizi tanıttık. Yeni yargı reformu ile adil ve makul sürede yargılanma hakkı başta olmak üzere kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynak kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin daha müessir hale getirilmesi ve adalete erişimin kolaylaştırılması hususlarında yeni yol haritamızı belirledik. Adalet hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye dönük yeni tedbirlerimizi devreye alıyoruz.Yaşanan ihmallerin bedelini geçmişte ödemiş bir ülkeyiz. Pusula olarak aklı ve vicdanı kendilerine yetmeyenlerin adalete güveni nasıl tahrip ettiklerini 17-25 Aralık başta olmak üzere birçok kez gördük. Yargıyı ideolojik, örgütsel ve ekonomik çıkarlarına alet edenler hem adaleti araçsallaştırırlar hem de kendi varlık nedenlerine yabancılaştırırlar. Adliye teşkilatımıza sirayet eden FETÖ virüsünü attığımız kararlı adımlarla bünyeden önemli ölçüde temizledik ve temizliyoruz.Kuraçekimi sırasında Başkan Erdoğan ile atanan hâkim ve savcılar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Erdoğan, Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Recep Tayyip Pektaş'a "Ne olacak şimdi? İsim hakkını isteriz. Recep Tayyip, benden isim hakkı talep ettin mi? Bir hukukçu olarak böyle bir talebinin olması lazımdı. Sen Malatyalısın, o zaman kayısıyı bekleriz" dedi. Erdoğan, Rize Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Yakup Güneş'e ise, "Rize'ye gidiyor ne yapacağız? Ula bizden izin aldun mi? Memleket neresi? Adıyaman. Neyse biz de 10-15 gün sonra Adıyaman'a gidiyoruz. Hayırlı olsun" diye şakalaştı. Erdoğan, Bolu'ya savcı olarak atanan Rıdvan Payır'a da "Rıdvan, Bolu'daki meseleleri halledin ha. 78 canımız... Mekânları cennet olsun" diye seslendi. Erdoğan, Gümüşhane Şiran'a atanan Mustafa Gökçe'ye ise, "Gümüşhane'ye gidiyorsun. Çok şirin bir yer. Şimdi havalimanını da yapıyoruz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle bitireceğiz. Trabzon-Gümüşhane zaten yarım saat" dedi.Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem birincilerine plaketlerini takdim etti. Törende 1075 hâkim ve savcının sisteme girmesinin ardından cumhuriyet savcısı mevcudu 25 bin 695'e ulaştı.Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinizde, adalet kavramının milletimizin vicdanında somut bir güven kaynağına dönüşmesi adına tarihi adımlarla, sessiz devrim niteliğindeki reformlarla adalet sistemimizde yeni bir dönem başlatılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 264 faaliyetimizi, eylem planlarımız doğrultusunda hayata geçirmeye başladık. Çalışmalarımızı Gazi Meclis'imizin takdirlerine sunuyoruz" dedi.