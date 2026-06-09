Son dakika | DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ilk kez AHaber’de açıkladı: Özgür Özel ve ekibinin DSP’yi ele geçirme planı!

Son dakika... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP'yi kimse ele geçiremez, DSP'nin adı şaibeli isimlerle kirletilemez" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ilk kez AHaber'de açıkladı: Özgür Özel'in DSP'yi ele geçirme planı

DSP Genel Başkanı Aksakal, "CHP'den genel merkez yönetiminden ayrılan bazı arkadaşlar yeni bir parti kurma ya da geçme noktasında araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği konusunda görüş oluşturmuşlar... Bunu bizim genel başkan yardımcımıza ulaşmışlar, Murat Emir randevu talep etmiş ve başbaşa görüşme yapmışlar, orada süreci tartıştıktan sonra DSP'nin kurultay tarihinin ne zaman olacağını sormuş Emir, arkadaşımız da 'Ekim, Kasım tarihlerinde olabilir' demiş... Biz ayrılanlar olarak Özgür Özel ve vekiller olarak DSP'ye geçsek ve kurultayda da yönetimi biz alsak nasıl olur demişler, arkadaşımız da bu konuda bir karar verme yetkisinin olmadığını konuyu genel başkanımıza arz ederim diye cevap vermiş.

"DSP'LİLER MÜSAADE ETMEZLER"

Biz bunun kesinlikle olmayacağını başkanlık kurulumuzda resmi olarak oluşturduk, DSP'yi ele geçirmek gibi bir hadiseye zaten DSP'liler müsaade etmezler...

"DSP KENDİ ADINI ŞAİBELİ KONULARA MUHATAP OLMUŞ İSİMLERLE KİRLETMEZ"

DSP 41 yıllık geçmişi olan temiz, dürüst, milliyetçi ve vatansever olan bir siyasi parti olarak bu özelliklerini koruyagelmiştir, bu partiye herkes girmek ister, herkes böyle bir parti içerisinde kendi adına iddia edilen olumsuzlukları bertaraf etme çabasına girebilir, belki onlar adına mantıklı bir yöntem ama DSP kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez." dedi.