Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’deki grup toplantısında konuşuyor

Son dakika haberi... CHP'deki 'grup toplantısı' kavgası siyasetin en sıcak gündemi olarak öne çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarlarının birbirlerine yönelik sert ithamlarının ardından Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de Özgür Özel ise Meclis'te 2 farklı grup toplantısı için hazırlık yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor:

Asla sizleri utandırmayacağım. Adaleti ve hukuku her ortamda savunacağım. Beraber mücadele edeceğiz. CHP'nin kurultayları düşünce özgürlüğünün olduğu kurultaydır. CHP'nin kurultayları bir şenlik kurultayıdır. Kurultaylarda para olmaz pul olmaz, çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir.

"KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ"

Arınacağız, kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Bakınız; kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirlilik kabul etmez. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Bu parti sıradan bir parti değildir. Bu parti devlet kuran devlet inşa eden bir partidir. Hiçbir irade parayla satın alınamaz, iradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar, bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da...