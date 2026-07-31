Son dakika haberi | AHBAP soruşturmasında Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan oyuncular Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun savcılık ifadelerine ulaşıldı. Depremden sonra gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmayla eleştirilere sebep olan Eda Ece, 6 Şubat depremleri sırasında "Yasak Elma" dizisinin çekimlerinde olduklarını ve ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini anlattı.

Deprem sürecinde ve sonrasında Levent'le hiçbir irtibat kurmadığını söyleyen Ece, "Bu kadar büyük bir acı varken toplanan yardım paralarını usulsüz bir şekilde kullanılmasına inanamıyorum." dedi.

ÖDÜL TÖRENİNDEKİ SÖZLERİ İÇİN GÖZYAŞI İÇERİSİNDE ÖZÜR DİLEDİ

Eda Ece'ye, Haziran 2023'te düzenlenen bir ödül töreninde kullandığı, "Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık" anlamındaki sözleri de soruldu. Sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını belirten Eda Ece, duygusal konuşmasını bir şakayla bitirmek istediğini ancak haddini aştığını kabul etti.

İfade sırasında ağladığı tutanağa geçen oyuncu, "Bu kadar büyüyeceği aklımın ucundan dahi geçmedi. En büyük pişmanlığım budur. Uzun süre depremzedelerden aldığım kardeşlik övgüsünü kaybettim" dedi.

İFADEYE ÇAĞRILDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Eda Ece, sözleri nedeniyle defalarca özür dilediğini belirterek, "Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem" dedi. AHBAP'a veya Haluk Levent'e hiçbir yardımda bulunmadığını vurgulayan oyuncu, ifadeye çağrıldığı için teşekkür ettiğini ve uzun zamandır kendisini anlatmak istediğini söyledi.

Oyuncu Kerem Bursin'in savcılığa verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Haluk Levent ile hiçbir tanışıklığı olmadığını söyleyen Bursin, "Gerek 2023 yılında gerçekleşen deprem öncesi gerekse sonrasında hiç yüz yüze gelmedik. Sadece o dönem deprem yardımları için sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar ile AHBAP Derneği'nin hesap bilgilerini de paylaştım. Ama ben bu paylaşımlarda sadece AHBAP hesaplarını paylaşmamıştım. Aynı zamanda AFAD hesap bilgilerini de paylaşmıştım" dedi.

"200 BİN LİRA BAĞIŞTA BULUNDUM"

Paylaşım yapması konusunda kimsenin kendisini yönlendirmediğini anlatan Bursin, "Hatırladığım kadarı ile ben de şahsen AHBAP Derneğine 200 bin lira bağışta bulundum. Yaptığım yardımda bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmış ise ben de mağdurum" dedi.

HAYRANLARINA BAĞIŞA YÖNLENDİRDİ

Hayranları kendisi için bir şey yapmak istediğinde bağış yapmalarını söyleyen Bursin, "Ama bu bağışa konu tutarların akıbeti hakkında benim bir bilgim bulunmamaktadır. Haluk Levent tarafından paylaşımlarımı farklı amaçlarla kullanılması nedeniyle üzgünüm. O süreçte sadece hesap bilgilerini paylaştım. Açıkçası ben de mağdurum" diyerek ifadesini sonlandırdı.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu ise Haluk Levent'i 2021 yılında İzmir'de meydana gelen orman yangınları sırasında tanıdığını söyledi. O dönemde ormanda yaşayan hayvanların tedavi ve beslenme ihtiyaçları için maddi ve manevi destek verdiğini anlatan Helvacıoğlu, Haluk Levent'le herhangi bir samimiyetinin olmadığını ve kendisini yaklaşık 2-3 yıldır görmediğini söyledi.

BAĞIŞTA BULUNMAMIŞ

6 şubat depremi döneminde Levent ile görüştüğünü, dernek faaliyetleri kapsamında destek verdiğini söyleyen Helvacıoğlu, "Herhangi bir maddi yardımım olmadı." dedi. Yardımların gerçekten yerine ulaşıp ulaşmadığının kendileri gibi gönüllüler tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını söyleyen oyuncu, "Yalnızca dernek yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda öğreniyorduk." dedi.