Oyuncu Eda Ece’den ’pes dedirten’ sözler! ’Haluk Levent’i tanımıyorum’ AHBAP soruşturmasında ifade verdi

EDA ECE İFADE VERDİ

Oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Eda Ece soruşturma kapsamında ifadesini verdi.

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TEPKİ TOPLAYAN ÖDÜL KONUŞMASI

Oyuncu Eda Ece'nin ise o dönem deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkması sonrası bir ödül töreninde yaptığı konuşma tekrar dolaşıma girdi. Ece o dönem konuşmasında, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" demişti.

EDA ECE'DEN 'HALUK LEVENT'İ TANIMIYORUM' SÖZLERİ

Oyuncu Eda Ece ifade verirken, adliyede gazetecilerin sorularına verdiği yanıt ise dikkat çekti. Eda Ece, "Haluk Levent'i tanımıyorum" sözleriyle pes dedirtirken, AHBAP'a hiç bağış yapmadığını kaydetti.