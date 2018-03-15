Haberler Kadın Haberleri Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor

Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor. Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 12:04