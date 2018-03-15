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Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor
Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor. Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:14Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 12:04
The Sun'da yer alan haberde dünyaca ünlü manken Candice Swanepoel, her Instagram paylaşımından gelir elde ediyor.