Emine Erdoğan, kadınlara “Sıfır Atık” temasıyla davet verdi

Emine Erdoğan, "Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle siyaset, iş, medya, akademi, sanat ve spor dünyasından oluşan kadın topluluğa "Sıfır Atık" temasıyla davet verdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Yaşamak. Bir ağaç gibi tek ve hür. ve bir orman gibi kardeşçesine.' diyor ya Nazım, tıpkı onun dediği gibi tek tek her biriniz, başarıları ve cesaretleriyle temayüz etmiş güçlü kadınlarsınız. Kadınlar, en temel insani haklarını, eğitim ve çalışma haklarını istiyorlar.

"HER KONUDA TEMEL MESELEMİZİN İNSANLIK MESELESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Şiddetten, istismardan uzak bir yaşam hakkı talep ediyorlar. Hayatın her alanında söz sahibi olmak istiyorlar. Yani insan olmanın gereğine talipler. Kadın sorunları başta olmak üzere hemen her konuda temel meselemizin insanlık meselesi olduğunu düşünüyorum. 21. yüzyılda yaşadığımız tüm krizler, ahlak temelli krizlerdir. Kadına kötü yaklaşımdan tabiata hor muameleye kadar her biri, ahlaki bir zaafiyetin neticesidir. Bu nedenle önce insana bakışımızı değiştirmek durumundayız. Mevlana, 'Her insan hayra açılan bir sonsuzluk kapısıdır' diyor. Bu hakikati içselleştirebilirsek, insanlığın çözülmemiş meselesi kalmaz. Çünkü bu kapıdan geçen, insana zulmetmez. Başkalarının hukukunu çiğnemez. Bize düşen insanlığın faziletine, erdemine uygun hareket etmektir" dedi.

"AKLI, SEZGİSİ, ŞEFKATİ VE ZARAFETİYLE KADIN, İNSANLIĞIN İNŞASINDA BAŞROLDEDİR"

Kadınların dünyayı değiştirme gücüne tüm benliğiyle inandığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Aklı, sezgisi, şefkati ve zarafetiyle kadın, insanlığın inşasında başroldedir. Tarih yazımında yeterince yer almasa da tarih boyunca kadınlar, gönüllerin imarından şehirlerin imarına her alanda var olmuştur. Bugün de Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde, kalkınma yarışında kadının eli yine her yere değmektedir. Kadınlarımız artık her zamankinden daha çok eğitim alıyor, daha çok kendini geliştiriyor, daha çok 'biz varız' diyor. Çözüm süreçlerinde aktif biçimde yer alıyor.

"İNSAN MERKEZLİ' ANLAYIŞA GEÇMEZSEK HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇ OLACAK"

Hepinizin bildiği üzere, Birleşmiş Milletler'den Davos Zirvesi'ne hemen her büyük buluşma artık çevre sorunları gündemiyle toplanıyor. Çevre, çağımızın alarm veren konularının başında geliyor. Teknoloji, insanın tabiatla kurduğu ilişkide köklü değişikliklere sebep oldu.

Tabiatın dengesi bozuldu. Elbette bütün suçu teknolojiye atıp biz aradan sıyrılamayız. Çünkü çevre sorunlarının altında insanın bencilliği ve hırsı yatıyor. Tabiatı hep hükmedilecek bir nesne olarak görüyoruz. Ona sınırsız bir kaynak olarak bakıyoruz. Ne yazık ki insan yalnızca çıkarlarıyla ilgileniyor. Sonu gelmeyen istekler uğruna türleri yok ediyoruz. 'Ben merkezli' anlayıştan, 'insan merkezli' anlayışa geçmezsek her şey için çok geç olacak. İşte bu nedenle sizleri çevre sorunlarının çözümünde rol almaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BEN, BİR KİŞİNİN GÜCÜNE İNANANLARDANIM"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda "Sıfır Atık" kampanyası başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, "Kişisel yaşamımızda yapacağımız basit değişikliklerle büyük etkiler yaratabiliriz. Nihayetinde çevre sorunları, insan davranışlarının sonucudur. Bazen iklim değişikliği, küresel ısınma gibi bu büyük sorunların bizi aştığını düşünür, 'hükümetler, büyük şirketler yapsın' deriz. Ama aslında hükümetler, büyük şirketler biziz, hepimiziz. Toplumun ruhuna dokunan sanatçılarımız var. Aklımızı terbiye eden öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz var. Yeter ki sorunların çözümünde rol almaya niyet edelim. Ben, bir kişinin gücüne inananlardanım.

Küçük çabaların bir kartopuna dönüşeceğine, bir kelebeğin kanat çırpmasının dünyanın diğer ucunda fırtınalara sebep olacağına gönülden inanıyorum. Sürdürülebilir kalkınma ancak tasarruf kültürü ve atıkların kontrolüyle mümkündür. Bu kapsamda biz önce evimizden başladık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atıkların ayrıştırılabileceği kumbaralar yerleştirdik, personelimizi eğittik.

Sadece bir ay içinde kayda değer kazanımlar elde ettik. "2920 kilogram kağıt ve kartonu geri dönüştürerek, 51 ağacın korunmasını sağladık. 420 kilogram camı dönüştürerek, 50 litre petrol tasarruf ettik. 1660 kilogram metali dönüştürerek 100 wattlık bir ampulü 2,5 milyon saat çalıştıracak enerji sağladık. Organik atıklardan elde edilen kompost gübre, şu anda bahçelerimizde kullanılıyor" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında vatanın bekası, milletin selameti için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle anan Emine Erdoğan, "Masalarınızdaki Zeytin Dalı mendillerinin dokusunda bulunan zeytin tohumlarıyla barış ağacına dönüşme sürecinde, inşallah coğrafyamızdaki barış umudunun da güçlenerek artmasını temenni ediyorum" dedi.

Davette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, milletvekilleri Belma Satır, Ravza Kavakcı, İlknur İnceöz ve Lütfiye Selva Çam, Demet Sabancı Çetindoğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Reyhan Kalyoncu, Leyla Alaton, Reyhan Demirören, Emel Sayın, Işın Karaca, Yonca Evcimik, Demet Şener, Tülin Şahin gibi isimler yer aldı.