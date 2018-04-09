Suda doğum nasıl yapılır, faydaları ve riskleri nelerdir?

Suda doğum, özellikle annelerin son yıllarda daha sık tercih ettiği doğum türlerinden bir tanesidir. Hastanede ve uygun bir ortam içerisinde gerçekleşen bu doğum için 37 derece ısı olan bir havuz gerekmektedir.

SUDA DOĞUM NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Suda doğumun başlangıcı 1803 yılına dayanıyor. 1803 yılında Fransız bir kadın doğumunun uzun sürmesi, ağrılarının çok şiddetli olmasının ardından sıcak bir küvete oturuyor. Ağrılarının daha da hafiflediğini ve daha kolay doğduğunu hissediyor. 1970-180'li yıllarda Avrupa ve İngiltere'de başlıyor. 10-15 yıldır bizim ülkemizde de uygulanan bir doğum yöntemidir.

Suda doğum belli merkezlerde uygulanır. Hastanelerde uygun bir ortam içerisinde doğumun gerçekleşmesi gerekir. Bunun için içi 37 derecede sabit kalacak bir havuz gerekiyor. Sıcak su kasları gevşetir, kasılmaları güçlendirir, rahime giden kan akımını arttırır. Annenin çıkımındaki kasları da gevşettiği için doğumu kolaylaştırıyor.

SUDA DOĞUMUN FAYDALARI VE RİSKLERİ

Bebek doğduktan sonra suyun içindeyken yine anneden oksijen almaya devam ediyor. Ortamın ısısı da 37 derecede olursa nefes alma ihtiyacı duymuyor. Çünkü bebek 37 derecede bir sudan 37 derece bir suya çıkıyor. Ancak bu suyu 37 derecede tutmazsak, daha soğuk bir ısı olursa bebek nefes alma ihtiyacı hissediyor. Ayrıca bu doğum yolu çıkım sürecinde bir kalp atışında düşme durumu olursa da çıkar çıkmaz nefes alma ihtiyacı hissedebiliyor. Dolayısıyla suyun sıcaklığına ve kalp atışlarının dinlenmesine çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Suda doğum herkese yapılmıyor. Annenin genital bölgesinde bir enfeksiyon var ise ikiz gebelikse, bebek ters geliyorsa, erken su gelmişse suda doğum tercih edilmiyor.

Suda doğum ülkemiz için yeni kavramlardan birisidir. Yaklaşık 10-15 yıldır suda doğum ile ilgili cümleler duyulsa da son 2-3 senede aktif olarak kullanılıyor.

Annenin ağrısını kasılmaları azaltmadan azaltıyor.

Suda doğum rahimin itici gücünü sağlayan hormonu arttırıyor.

Suda doğumun suyun etkisinden dolayı kaybedilmiş bebek sayısı hemen hemen hiç yoktur. En son 2014 yılında Amerikan kadın doğumcular birliğinden bir uyarı geldi. ''Suda doğumda da riskler vardır'' denildi. Ancak bu risk her doğum da vardır.

Suda doğum en mükemmel doğum şekli değildir. Ancak anneyi doğum sırasında çok rahatlatan bir doğum şeklidir.

İngiltere'deki bütün devlet hastanelerinde suda doğum imkanı vardır.